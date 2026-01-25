Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Hülya Avşar ile Tarkan barıştı

        Hülya Avşar ile Tarkan barıştı

        Hülya Avşar'ın Tarkan ile küslüğü kızı Zehra Çilingiroğlu'nun konser bileti arayışıyla son buldu. Bilet için Tarkan'ı aradığını söyleyen Avşar; "Bizzat kendisi ilgilendi, utandırdı beni sağ olsun" ifadelerini kullandı

        Giriş: 25.01.2026 - 16:13 Güncelleme: 25.01.2026 - 16:38
        Yıllar süren küslük bitti
        Tarkan'ın konseri, Hülya Avşar ile yıllarca süren küslüğün sona ermesine vesile oldu. Avşar'ın Tarkan ile küslüğü, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun konsere gitmek istemesiyle sona erdi.

        Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, konserde verdiği röportajda &quot;Burada olduğum için çok mutluyum. Tarkan'ı çok seviyorum&quot; demişti.
        "TARKAN'I ÇOK SEVİYORUM"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bebek'te görüntülenen Hülya Avşar, konuyla ilgili; "Tarkan'ı ben aradım, 'Zehra geliyor ona göre gelecek ama yer bulamıyoruz' diye... Bizzat kendisi çok ilgilendi, utandırdı beni sağ olsun. Onu çok seviyorum. Geçmişte Tarkan için kötü konuştuğum oldu ama şu an çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

        "KİMSEYLE KÜS DEĞİLİM"

        Hülya Avşar, kendisinin konsere gitmediğini de sözlerine ekledi. Avşar, "Tarkan ile barıştınız Yıldız Tilbe ile de barıştınız mı?" sorusuna ise "Yıldız ile küs değilim. Gençlik hataları işte, hata da değil, yıllar öncesinin enerjisi ile şimdinin enerjisi çok farklı. Kimseyle küs değilim" verdiği yanıtıyla kimseye küs olmadığını ifade etti.

