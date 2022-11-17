1983’te 20 yaşındayken Osman Fahir Seden’in yönettiği ‘Haram’ ile oyunculuğa başlayan Hülya Avşar, yönetmenliğini de üstlendiği 2018 yapımı 'Selfi'ye kadar olan 35 yılda 55 filmde başrol oynayarak kendi döneminin rekorunu elde etti.