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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

Hülya Avşar’ın hiç bilinmeyen bir fotoğrafı ortaya çıktı. Avşar'ın ilkokul 3’üncü sınıfta çekilen fotoğrafı “Kim bilirdi ki gün gelip 55 filmde rol alacak” dedirtti

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  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Hülya Avşar’ın 1972’de çekilen bir fotoğrafı nostaljik rüzgârlar estirirken “Kim bilirdi ki gün gelecek 55 filmde rol alacak” dedirtti. İlkokul 3’üncü sınıfta çekilen fotoğrafı Avşar’ın az bilinen fotoğrafları arasında yer alıyor.
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    1983’te 20 yaşındayken Osman Fahir Seden’in yönettiği ‘Haram’ ile oyunculuğa başlayan Hülya Avşar, yönetmenliğini de üstlendiği 2018 yapımı 'Selfi'ye kadar olan 35 yılda 55 filmde başrol oynayarak kendi döneminin rekorunu elde etti.
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Haram (1983)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Çelik Mezar (1983)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Kahır (1983)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Tutku (1984)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Ayşem (1984)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Karanfilli Naciye (1984)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Nefret (1984)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Ömrümün Tek Gecesi (1984)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Yabancı (1984)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Güneş Doğarken (1984)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı


    Kaptan (1984)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Ölüm Yolu (1985)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Paranın Esiri (1985)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Tele Kızlar (1985)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Suçlu Gençlik (1985)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Sekreter (1985)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Tapılacak Kadın (1985)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Üç Halka Yirmi Beş (1986)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Sevda Ateşi (1986)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Dağlı Güvercin (1986)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Alın Yazım (1986)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Aşk Hikâyemiz (1986)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Mavi Melek (1986)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Kısrak (1986)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Uzun Bir Gece (1987)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Benim Sinemalarım (1990)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Hasan Boğuldu (1990)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı


    Berlin in Berlin (1994)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Bir Kadının Anatomisi (1995)
  • Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Yeşil Işık (2002)

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