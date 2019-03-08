Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez

Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Çilingiroğlu, babasının yaptığı, "Hülya Avşar ile yeniden evlenmem imkansız" açıklaması hakkındaki sorulara, "Benim girmediğim konular bunlar. Onların hayatı beni ilgilendirmez, onlar nasıl uygun görüyorsa öyle olan şeyler bunlar" yanıtını verdi