Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez

Giriş: 08.03.2019 - 07:45 | Güncelleme:  

Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Çilingiroğlu, babasının yaptığı, "Hülya Avşar ile yeniden evlenmem imkansız" açıklaması hakkındaki sorulara, "Benim girmediğim konular bunlar. Onların hayatı beni ilgilendirmez, onlar nasıl uygun görüyorsa öyle olan şeyler bunlar" yanıtını verdi

  • 1Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi.

  • 2Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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    "HÜLYA AVŞAR İLE YENİDEN EVLENMEM İMKANSIZ" DEMİŞTİ

    Arkadaşı ile mağazaları dolaşırken görüntülenen Çilingiroğlu, babasının yaptığı, "Hülya Avşar ile yeniden evlenmem imkansız" açıklaması hakkında sorulan soruları yanıtladı. 

  • 3Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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    "ONLARIN HAYATI BENİ İLGİLENDİRMEZ"

    Çilingiroğlu, "Benim girmediğim konular bunlar. Onların hayatı beni ilgilendirmez, onlar nasıl uygun görüyorsa öyle olan şeyler bunlar" dedi. 

  • 4Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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    "BAZEN ALICI GÖZÜYLE BAKIYORUM"

    Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette Kaya Çilingiroğlu'nu şu an çok yakışıklı bulduğunu ifade eden Hülya Avşar, "Eskiye göre şu an daha yakışıklı valla, yalan mı? Bazen alıcı gözüyle bakıyorum, ara ara bakıyorum hoş geliyor gözüme. Güzel de giyiniyor artık" ifadelerini kullanmıştı.

  • 5Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 6Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 7Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 8Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 9Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 10Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 11Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 12Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 13Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 14Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 15Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 16Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 17Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 18Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 19Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 20Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 21Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 22Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 23Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 24Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 25Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 26Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 27Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 28Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 29Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 30Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 31Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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  • 32Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu: Onların hayatı beni ilgilendirmez - Magazin haberleri
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