Hülya Avşar: Şimdiki gençler eğlenemiyorlar

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hülya Avşar, ortağı olduğu medikal markasının lansmanı için önceki gün kardeşi Helin Avşar ile birlikte Ortaköy'deki Feriye'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Lansmanda gazetecilerle sohbet eden Avşar, "Türkiye’de ilkleri yapmaya alışkınım ama şu an dünyada da bir ilki yapıyorum." diyerek dikkat çekti.

"ÜNLÜLER DE KULLANIYOR"

Marka hakkında bilgi veren Avşar; "Biz uzun zamandır markalarla çalışıyoruz. Eczanelerde de reçete edilen bir ürün bu. İzmir’de fabrika kuruldu ve üretimler başladı. Dünyada bir ilk. Türk tasarımı ve üretimi. 'Cepte Tedavi' diye bir isim taktım ben buna. Artık günümüzde her şey cepte, bu da cebe sığabiliyor." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısına katılan kardeşi Helin Avşar ise "Abla-kardeş ilişkisi dışında Hülya Hanım ile çalışmak zor mu?" sorusuna, "Ablam beni zorluyor, yalan söylemeyeyim." diyerek güldü. Ünlü isimlerin de ürünü denediğini belirten Hülya Avşar, "Hakan Altun birkaç konserinde kullandı ve memnun kaldığını söyledi. İbrahim Tatlıses de çok memnun olduğunu dile getirdi." dedi.