Hülya Gülşen: 'Benim başıma gelmez' diyeceğim bir olay yaşadım

Oyuncu Hülya Gülşen, 16 Ağustos'ta beyin kanaması geçirdiğini açıkladı. Gülşen, konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ailesi ve sevenlerinin desteğiyle zor günleri geride bıraktığını ifade eden Hülya Gülşen, son sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

"HAYAT BANA İKİNCİ BİR ŞANS VERDİ"

Kızı Naz Çağla Irmak ile birlikte verdiği bir pozu Instagram'dan yayınlayan Gülşen, gönderisine şu notu düştü:

16 Ağustos 2022'de, 'Benim başıma gelmez' diyeceğim bir olay yaşadım ve beyin kanaması geçirdim. Hayat bana ikinci bir şans verdi. Şimdi bir görevim var; bu şansı en güzel şekilde değerlendirmek... Bu yaşadığım süreçte o kadar çok teşekkür etmek istediğim kişi var ki…

Öncelikle tüm sağlık çalışanları ve doktorlar, beni hızlıca hastaneye yetiştiren imaj çalışanları ve canımdan çok sevdiğim kızım... Beni en başından beri hiç yalnız bırakmayan dostlarım... Haberi alır almaz uçarak gelen ablam, annem, eniştem, yeğenim, Derin ve Ruba... Her gün sağlığımı takip eden iş arkadaşlarım ve dostlarım...

İnsan, bu hayat koşturmacasında ne kadar zengin olduğunu anlamıyor, bugün çok iyi biliyorum ki ben tam bir sevgi zenginiyim. İyi ki varsınız canım ailem, canım dostlarım... En büyük ricam sağlık çalışanlarının el üstünde tutulması. Onlar gecelerini gündüzlerine katan beyaz melekler... Hayat çok güzel, bunu arada hatırlayalım olur mu?

Takipçileri Hülya Gülşen'e, "Geçmiş olsun" mesajları ile destek oldu.