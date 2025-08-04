Hülya Koçyiğit'ten Bengisu Avcı'ya tebrik mesajı

Açık su yüzmede dünyanın en zorlu parkurlarından oluşan Ocean's 7 maratonunu tamamlama hedefiyle yola çıkan milli yüzücü Bengisu Avcı, Japonya’daki Tsugaru Kanalı'nı başarıyla geçti. Bu etapla birlikte Avcı, Ocean's 7 parkurlarını tamamlayan ilk Türk oldu.

Başarısı sosyal medyada büyük ilgi görürken, Yeşilçam’ın usta oyuncularından biri de Avcı'yı şu sözlerle kutladı; "Sevgili Bengisu, seninle ne kadar gurur duysak az. Yolun hep açık olsun, seni tüm kalbimle kutluyorum evladım."

Fotoğraflar: Instagram, İHA