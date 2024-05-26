Hülya Koçyiğit'ten önce söyleşi sonra halay

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali’nde Hülya Koçyiğit Urfalılar ile bir araya geldi.

Söyleşi esnasında başlayan yağmura rağmen etkinlik devam etti. Seyircilerle aynı sahneyi paylaşarak çözüm bulan Hülya Koçyiğit, söyleşi sonrasında sıra gecesinde Urfalılar ile halay çekerek unutulmaz anlar yaşadı ve yaşattı.

Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından şunları paylaştı: Bugün memleketimizin en güzel şehirlerinden Şanlıurfa’da, Urfalılar ile buluştuk. Açık havada gerçekleşen bu etkinliği yağan yağmur bile durduramadı. Bilakis bize unutulmaz anlar yaşattı. Buraya kaçıncı gelişim bilmiyorum ama bugünü hiç unutmayacağım şüphesiz. Çok çok güzelsiniz. İyi ki varsınız, her birinize ayrı ayrı sarılıyorum. Kültür Yolu Festivali’nde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.