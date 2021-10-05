Hümeyra: Bin yaşıma geldim, artık beni çekmeyin!

"Bin yaşıma geldim, artık beni çekmeyin!" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçen yaz kalp krizi geçiren 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat'ı kaybederek evlat acısı yaşayan ünlü sanatçı Hümeyra, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

"BİN YAŞIMA GELDİM, ARTIK BENİ ÇEKMEYİN!"

Alışverişe çıktığını ifade eden Hümeyra'nın bir hayli keyifsiz olduğu görüldü. Oyuncu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bin yaşıma geldim, artık beni çekmeyin." dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak alışverişine devam eden Hümeyra (73), ardından evinin yolunu tuttu.

"İYİ DEĞİLİM İŞTE!"

Yaklaşık 9 ay önce yine Nişantaşı'nda görüntülenen Hümeyra, "Bugün torunumun doğum günü, onunla ilgileniyorum. İlk kez dışarı çıkıyorum. Birkaç şey aldım. İyi değilim işte! Ne kadar iyi olabilirim ki? Herkese iyi seneler diliyorum, kendinize iyi bakın." diyerek, yaşadığı zor günleri atlatmaya çalıştığını söylemişti.