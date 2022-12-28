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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Hümeyra isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

HÜMEYRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hümeyra ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Hümeyra isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Hümeyra isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

HÜMEYRA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Hümeyra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Pembelik, kızıllık. Beyaz tenli kadın.

HÜMEYRA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Hümeyra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Hümeyra ismini koymak caizdir.

HÜMEYRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Hümeyra ismini kullanan 33.990 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Hümeyra ismini kullanan 7.699 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Hümeyra ismini kullanan 1.807 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Hümeyra ismini kullanan 941 kişi bulunmaktadır.

HÜMEYRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Hümeyra olan kişilerin liderlik, yöneticilik kabiliyeti yüksektir. İş hayatında oldukça başarılıdır. Orijinal ve yaratıcı fikirleriyle öne çıkar. O gidilecek olan yönü tayin eder, diğerleri ise bu yönde detaylarla ilgilenerek ilerlerler. Rahatlıkla kendi işini kurup başarılı olabilir ya da çalıştığı işte çok iyi bir pozisyona gelebilir. Bir konuda karar verirken etrafındakilerin sözünden ziyade kendi bildiğini uygular.