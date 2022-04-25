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Hurda otomobil parçalarından mini traktör yaptı

Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan oto elektrik ustası Kadir Öner, normal bir traktörün giremediği engebeli arazideki bahçesini sürebilmek için hurda otomobil parçaları kullanarak mini traktör yaptı

AA
  • 01
    Hurda otomobil parçalarından mini traktör yaptı

    Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan oto elektrik ustası Kadir Öner, normal bir traktörün giremediği engebeli arazideki bahçesini sürebilmek için hurda otomobil parçaları kullanarak mini traktör yaptı.

     
  • 02
    Hurda otomobil parçalarından mini traktör yaptı

    AA'nın haberine göre ilçede engebeli arazi yapısından dolayı normal traktörün giremediği bağ ve bahçeler, daha çok çapa makinesi ya da kürekle işleniyor.

     
  • 03
    Hurda otomobil parçalarından mini traktör yaptı

    55 yaşındaki oto elektrik ustası Öner, kayısı, elma, erik ve şeftali yetiştirdiği 4 dönüm bahçesini daha rahat sürebilmek için mini bir traktör yapmaya karar verdi.

     
  • 04
    Hurda otomobil parçalarından mini traktör yaptı

    1970-1990 model hurda otomobillerin şanzıman, diferansiyel, lastik gibi parçaları ile su motoru ve atıl metalleri birleştirerek 6 ayda mini bir traktör imal etmeyi başardı.
  • 05
    Hurda otomobil parçalarından mini traktör yaptı

    Öner, talep halinde diğer bahçe sahiplerinin de toprağını mini traktörü ile sürerek, onlara destek sunuyor.
  • 06
    Hurda otomobil parçalarından mini traktör yaptı

    "6 BEYGİR MOTOR VAR, BUNU 12 BEYGİRE ÇIKARACAĞIZ"

    Öner, meyve bahçesini, arazinin engebeli olmasından dolayı bugüne kadar çapa makinesiyle ya da kürekle sürdüğünü söyledi.

     
  • 07
    Hurda otomobil parçalarından mini traktör yaptı

    İlçe merkezindeki tüm bahçelerin engebeli arazide olduğunu ifade eden Öner, toprağın rahatlıkla sürebilmesi için mini traktör yapmaya karar verdiğini belirtti.

     
  • 08
    Hurda otomobil parçalarından mini traktör yaptı

    Öner, "Çapa makinesiyle bahçemde, bağımda çalışırken bayağı yoruluyordum. Daha rahat bir şey nasıl olabilir diye düşünürken, mini traktör tasarladım" dedi.

     
  • 09
    Hurda otomobil parçalarından mini traktör yaptı

    Eski çalışma koltuğunu da kullandığını anlatan Öner, "Yaptığım mini traktörü test ettik, sonuç bizim açımızdan mükemmel oldu. 6 beygirlik bir su motoru elimizde vardı, onu kullandık. Traktörümüzde 6 beygir motor var, bunu 12 beygire çıkaracağız. Böylelikle daha randımanlı ve daha güçlü olacak. Böylelikle bahçelerimizde daha iyi hizmet yapacak" diye konuştu.
  • 10
    Hurda otomobil parçalarından mini traktör yaptı

    "MİNİ TRAKTÖRÜMÜZÜ GÖRENLER ÇOK BEĞENDİ"

    İlçedeki diğer bahçe sahiplerinin de mini traktörün toprağı sürmedeki performansını ve rahatlığını gördükten sonra kendisinden yardım istediklerini ifade eden Öner, fırsatı oldukça onlara traktörüyle destek olduğunu kaydetti.
  • 11
    Hurda otomobil parçalarından mini traktör yaptı
  • 12
    Hurda otomobil parçalarından mini traktör yaptı
  • 13
    Hurda otomobil parçalarından mini traktör yaptı

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