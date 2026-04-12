        Haberler Bilgi Gündem Hurda teşviki ve ÖTV indiriminde son durum: ÖTV'siz sıfır araç teşviki Meclis'ten geçti mi? Araç alım şartları belli oldu mu?

        Hurda teşviki ve ÖTV indirimi gündemi, son günlerde araç sahiplerinin en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. 2026 yılına ilişkin Meclis çalışmaları ve olası düzenlemeler yakından izlenirken, 25 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilmesini teşvik edecek yeni bir yasa tasarısı iddiası da gündemde bulunuyor. 25 yaş üstü araçlara yönelik hurda teşviki ve ÖTV'siz araç alımına ilişkin düzenlemenin henüz resmî olarak yürürlüğe girdiğine dair bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili gelişmelerin Meclis süreciyle netleşmesi bekleniyor. İşte detaylar...

        Giriş: 12.04.2026 - 17:48 Güncelleme:
        HURDA ARAÇ TEŞVİKİNDE MECLİSTE SON DURUM NE?

        Hurda Araç Teşviki Yasası’nı bekleyen sürücüler için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, geçtiğimiz yıl Meclis’e sunduğu teklifini sosyal medya hesabından yeniden gündeme getirerek, düzenlemenin yasalaşma sürecine yaklaştığı yönünde mesaj verdi.

        Düzenlemenin bir diğer ayağını hurda araç teşviki oluşturuyor. 25 yaş ve üzeri, ekonomik ömrünü tamamlamış araçlarını hurdaya ayıran vatandaşların, yerli üretim yeni araç alımlarında çeşitli avantajlardan yararlanması öngörülüyor. Bu uygulama ile hem çevresel kirliliğin azaltılması hem de trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

        HURDA ARAÇ TEŞVİKİ DETAYLARI

        Hurda araç teşviki kapsamında planlanan düzenlemeye göre, özellikle 3 ve üzeri çocuğu olan ailelere uzun vadeli ödeme seçenekleri, düşük taksitli finansman imkânı ve esnek kredi modelleri sunulması öngörülüyor. Dar gelirli ailelerin ilk kez otomobil sahibi olmasını kolaylaştırmayı amaçlayan “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”nın 2025 yılı bitmeden Meclis’e sunulması bekleniyor. ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek araçların ise Türkiye’de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip modeller arasından seçileceği ifade ediliyor.

        HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?

        Program kapsamında yalnızca Türkiye’de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip araçların teşvikten yararlanması planlanıyor. Düzenleme, yerli otomobil üretimini desteklemeyi amaçlıyor. Vergi avantajına ek olarak düşük faizli kredi, uzun vadeli ödeme ve esnek finansman seçenekleri de sunulacak. Bu sayede özellikle dar gelirli ve geniş ailelerin araç sahibi olması kolaylaştırılacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        OpenAI'dan kritik güvenlik uyarısı
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        Yolda karşılaştılar
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Bu köyün benzensiz bir özelliği var!
