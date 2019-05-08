Kaza, akşam saatlerinde Karabük- Bartın yolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Bartın yönüne giden Hakkı Özdemir yönetimindeki 37 RC 130 plakalı hafif ticari araç, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı.
Hakkı Özdemir, hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.
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