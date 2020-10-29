Hürkuş: Göklerdeki Kahraman oyuncuları ve konusu nedir? Sorusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. İşte, Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi ile ilgili detaylar haberimizde...

HÜRKUŞ: GÖKLERDEKİ KAHRAMAN OYUNCULARI

Hilmicem İntepe, Gizem Karaca, Ali Nuri Türkoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Birol Ünel

HÜRKUŞ: GÖKLERDEKİ KAHRAMAN KONUSU

Türk havacılık tarihinin en önemli ismi, zihni uçsuz bucaksız icatlarla dolu eşsiz bir mühendis olan, yaşamını yerli uçak üretimine ve yeni pilotlar eğitmeye adayan, Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş'un hayatı ilk kez beyaz perdeye taşındı. 1912 yılında, Vecihi 16 yaşındayken başlayan uçma sevdasına adanmış bu hayat hikayesi, uçak tasarlama hayallerinin peşinden Vecihi'nin izini sürerek giden Mehmet ve Selin'in günümüzde geçen öyküsüyle birlikte ilerliyor.