Hürmüz boğazı nerede? Hürmüz boğazı hangi şehirde, ülkede?

HÜRMÜZ BOĞAZI NEREDE?

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında yer alan ve dünya enerji ticaretinin kalbinde duran son derece stratejik bir geçittir. Yaklaşık 50 kilometre genişliğe sahip olan boğaz, Arap Yarımadası’nın en dar noktasında, İran ile Umman’ın karşılıklı kıyıları arasında uzanır. Coğrafi açıdan bakıldığında, burası Asya’nın batısındaki deniz ulaşım yollarının kavşak noktasıdır. Hürmüz, tarih boyunca hem ticaret hem de jeopolitik güç mücadelesinin simgesi olmuştur. Her gün milyonlarca varil petrol ve doğalgaz tankerlerinin geçtiği bu boğaz, küresel ekonominin nabzını belirler. “Dünyanın enerji kapısı” olarak da bilinen Hürmüz, tarih boyunca denizci ulusların kontrol mücadelesine sahne olmuş, bugün ise hem ekonomik hem de askeri açıdan dünyanın en kritik su yollarından biri olarak kabul edilmektedir.

HÜRMÜZ BOĞAZI HANGİ ŞEHİRDE?

Hürmüz Boğazı belirli bir şehir sınırında değildir; ancak iki ülkenin kıyı şehirleri boğaza komşudur. İran tarafında Bender Abbas, Umman tarafında ise Musandam Yarımadası üzerindeki Khasab bu bölgenin en önemli yerleşimleridir. Bender Abbas, İran'ın en büyük liman kentlerinden biri olup sanayi ve deniz ticaretinin merkezi konumundadır. Khasab ise boğazın karşı kıyısında, Umman'ın kuzeyinde yer alır ve sakin doğasıyla dikkat çeker.

Boğazın ortasında yer alan küçük Hürmüz Adası, ismini verdiği bu geçidin tarihsel sembolüdür. Yüzyıllar boyunca deniz ticaretinin ve sömürge imparatorluklarının stratejik kalesi olarak kullanılmıştır. Bugün adada Portekiz döneminden kalma surlar, kırmızı topraklı tepeler ve kıyıdan yükselen renkli kaya oluşumları, bölgenin hem tarihi hem de doğal cazibesini yansıtır. HÜRMÜZ BOĞAZI HANGİ ÜLKEDE? Hürmüz Boğazı, iki ülke arasında paylaşılmış bir deniz geçididir: İran ve Umman Sultanlığı. Kuzey kıyıları İran'a, güney kıyıları ise Umman'a aittir. Ancak uluslararası hukukta boğaz, "uluslararası geçiş su yolu" olarak kabul edilir ve deniz trafiği serbesttir. Bu durum, bölgeyi jeopolitik anlamda son derece hassas hale getirir. Boğazın kuzeyinde İran'ın Hürmüz Adası, Larak ve Keşm adaları bulunurken; güneyde Umman'ın dağlık Musandam yarımadası uzanır. Bu özel konum, Hürmüz'ü yalnızca bir coğrafi geçit değil, aynı zamanda iki farklı kültürün —Arap ve Fars dünyasının— buluştuğu bir sınır haline getirir. Günümüzde boğaz, deniz taşımacılığı kadar turizm açısından da dikkat çeker; özellikle Umman tarafında yapılan doğa turları bölgenin farklı yüzünü keşfetme imkânı sunar.

HÜRMÜZ BOĞAZINA NASIL GİDİLİR? Hürmüz Boğazı'na ulaşım, hangi ülke üzerinden gidileceğine göre farklılık gösterir. Turistik açıdan en kolay ve güvenli rota Umman tarafıdır. Türkiye'den Maskat veya Dubai üzerinden kısa bir uçuşla Khasab kentine geçilebilir. Maskat'tan Musandam Yarımadası'na ulaşım yaklaşık 5 saat sürerken, Dubai'den Khasab'a karayoluyla 3 saatte varmak mümkündür. Bu rota, Umman vizeleri açısından da oldukça kolaydır. Khasab'tan kalkan geleneksel ahşap tekneler, boğaz boyunca düzenlenen "dhow" turlarının başlangıç noktasıdır. Bu turlar sırasında, denizin ortasında süzülen tankerleri, kıyıdaki kayalık dağları ve zaman zaman suyun üzerinde zıplayan yunusları izlemek mümkündür. İran tarafına geçmek isteyen ziyaretçiler için ise en yakın merkez Bender Abbas kentidir. Tahran'dan Bender Abbas'a iç hat uçuşları yapılır, buradan Hürmüz Adası'na feribot seferleriyle geçilebilir. Ancak bu rota turistik olarak daha çok yerel halkın tercih ettiği bir hattır; uluslararası turistler genellikle Umman kıyılarını tercih eder. Boğaz çevresinde sıcaklık yıl boyunca yüksek olduğundan, ziyaret için en uygun dönem Kasım ile Mart ayları arasındaki serin sezondur. Yaz aylarında sıcaklık 45°C'ye kadar çıkar ve hava oldukça nemli olabilir.