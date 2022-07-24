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HÜS Hemolitik Üremik Sendromu nedir, belirtileri neler? HÜS hastalığı nasıl bulaşır ve tedaisi nasıl yapılır?

HÜs hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri, Bolu'da yaşanan zehirlenmelerle birlikte gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre, Bolu'daki su zehirlenmesi olayında son 10 günde vaka sayısı 100'ü geçti. Hastaların tedavileri devam ederken Hemolitik Üremik Sendromu hastalığı riskine dikkat çekiliyor. İşte, HÜS hastalığı belirtileri ve HÜS Hemolitik Üremik Sendromu hakkında merak edilenler...

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  • HÜS Hemolitik Üremik Sendromu nedir, belirtileri neler? HÜS hastalığı nasıl bulaşır ve tedavisi nasıl yapılır?

    HÜS Hemolitik Üremik Sendromu belirtileri araştırmaları, Bolu'da yaşanan içme suyu zehirlenmesi olayının ardından hız kazandı. Uzmanlar HÜS hastalığındaki riske dikkat çekerken Bolu'daki zehirlenme olayında vaka sayısı yüzde 100'ü geçti. Olayda can kaybı yaşanmazken "HÜS Hemolitik Üremik Sendromu nedir, belirtileri neler ve tedavisi nasıl yapılır?" soruları gündeme geldi. İşte, HÜS Hemolitik Üremik Sendromu tanı ve tedavisi hakkında detyalı bilgiler...
  • HÜS Hemolitik Üremik Sendromu nedir, belirtileri neler? HÜS hastalığı nasıl bulaşır ve tedavisi nasıl yapılır?

    HÜS NASIL BUŞALIR?

    Hastalığa ilişkin bilgileri paylaşan Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Necla Tülek, HÜS'ün esasında geniş bir hastalık grubunu kapsadığını ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkabildiğini anlattı.

    Tülek, "Bu, böbrek yetmezliğine ve aynı zamanda hastanın kan tablosunda bozukluklara yol açan bir sendrom. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji açısından değerlendirdiğimizde buna yol açan iki mikroorganizma var. Biri 'Enterohemorajik Escherichia coli' dediğimiz her yaştaki bireylerde kanlı ishal, kusma tablosuna yol açan bir mikroorganizma. Hayvanlardan, etlerden, çeşitli sebzelerden ve hatta sulardan insanlara geçebiliyor." dedi.
  • HÜS Hemolitik Üremik Sendromu nedir, belirtileri neler? HÜS hastalığı nasıl bulaşır ve tedavisi nasıl yapılır?

    HÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Hastalığa sebep olan ikinci mikroorganizmanın ise "Shigella" olarak adlandırıldığını ve bu bakterinin de kanlı ishal, kusma gibi belirtilerle seyrettiğini söyleyen Tülek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

    "Shigella'da çok daha belirgin bir şekilde ateş tablosu da görüyoruz. Fakat birkaç gün sonra böbrek yetmezliği, kan değerlerinde düşme nedeniyle ciddi bir tablo ortaya çıkabiliyor. Hastaların böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize alınmaları gerekebiliyor. Hastalık eğer zamanında fark edilmezse ileride kronik böbrek yetmezliğine ve ölümlere yol açabiliyor."
  • HÜS Hemolitik Üremik Sendromu nedir, belirtileri neler? HÜS hastalığı nasıl bulaşır ve tedavisi nasıl yapılır?

    HÜS TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

    Tülek, hastalığın tedavisinde ise iki mikroorganizmaya göre farklı tedaviler uygulandığını ifade etti. 

    Hastaların büyük bölümünün hastanede yatırılarak tedavi edildiğini, sıvı ve elektrolit kayıplarının yerine koyulması ve antibiyotik tedavisi uygulandığını aktaran Tülek, "Kanlı ishalde mutlaka hastaneye başvurmak gerekiyor. Çünkü birçok ciddi nedeni olabilir. Bulantı, kusma ve ishal gibi durumlarda da kişilerin her şeyden önce sıvı kaybının karşılanması, vücutlarını susuz bırakmamaya dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.

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