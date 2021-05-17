Memleket Partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi. Hüseyin Avni Aksoy, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yardımcısı oldu. İşte Hüseyin Avni Aksoy'un biyografisi...

HÜSEYİN AVNİ AKSOY KİMDİR?

Hüseyin Avni AKSOY

Karabük / Safranbolu - 1956, Mustafa Kemal, Mürvet.

Tıp Doktoru; İlköğrenimini köyünde, orta ve lise öğrenimini Safranbolu'da birincilikle tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

1984 ve 1988 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisasını yaptı. 2000 yılında Karabük Tabip Odası başkanlığına seçildi. 3 dönem Tabip Odası Başkanlığı yaptı.

İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Aksoy, evli ve 1 çocuk babasıdır.