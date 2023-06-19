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Hüseyin Eroğlu’ndan A Milli Takım kampına ziyaret

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu akşam Samsun'da oynanacak Türkiye - Galler karşılaşması öncesi A Milli Takım kampına gelerek, Teknik Direktör Stefan Kuntz ve futbolcuları ziyaret etti

Hüseyin Eroğlu’ndan A Milli Takım kampına ziyaret
İHA

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu akşam Samsun’da oynanacak Türkiye - Galler mücadelesine öncesi A Milli Takım kampını ziyaret etti. Ziyarette, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan ve Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar da yer aldı.

Görüşmenin sonunda Eroğlu, Kuntz'a üzerinde adının yazılı olduğu Samsunspor forması hediye ederken, Kuntz da Eroğlu'na üzerinde Altınordu'dan öğrencisi olan Cengiz Ünder'e ait imzalı A Millî Takım forması armağan etti.

Yapılan ziyaretle ilgili milli takım sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Eroğlu, görüşmede A Milli Takım'ın Samsun'da bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirip, Galler müsabakası için Kuntz'a başarılar diledi. Kuntz da ziyaretten dolayı Eroğlu'na teşekkür ederek, Samsunspor'un Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle kendisini kutladı” ifadelerine yer verildi.

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