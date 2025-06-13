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        Hüseyin Goncagül, hayatını kaybetti

        Geçirdiği kalp ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavi gören tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül, 70 yaşında yaşam mücadelesini kaybetti. Tiyatrocu ve sunucu Burak Sezen, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Goncagül'ün cenazesi bugün cuma namazına müteakip Marmara İlahiyat Camisi'nde toprağa verilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 01:48 Güncelleme: 13.06.2025 - 02:15
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        Hayatını kaybetti
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        Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül vefat etti.

        Tiyatrocu ve sunucu Burak Sezen, kişisel X hesabında yaptığı paylaşımda Goncagül'ün vefatını duyurarak şunları kaydetti; "İnna lillahi ve innâ ileyhi raciûn. İnandık ve iman ettik. 30 yıldır elimi hiç bırakmayan, her zor anımda yanına koştuğum canım hocam… Güzel ahlakı, cömertliği ve davasına olan sadakatiyle tanıdığım, gözümün nuru kıymetli hocam Hüseyin Goncagül’ü kaybettik."

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Türk tiyatrosunun kıymetli ismi, gönüllerde iz bırakan sanatçı Hüseyin Goncagül’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tiyatrodan radyo ve televizyona, çocuklara yönelik kültürel üretimlerden eğitime kadar uzanan çok yönlü çalışmalarıyla milletimizin hafızasında müstesna bir yer edinen sanatçımız, zarafeti, duruşu ve gönül diliyle gönülleri fethetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun."

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        Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da kişisel X hesabında, "Kıymetli Hüseyin Goncagül ağabeyimiz uçmağa varmış. Menzili mübarek, mekânı cennet, makamı âli, ruhu ilâ yevm'el kıyâme şad ü handan olsun inşallah." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

        Goncagül'ün cenazesi bugün cuma namazını müteakip Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

        HÜSEYİN GONCAGÜL KİMDİR?

        Tiyatrocu Hüseyin Goncagül, 9 Şubat 1955'te İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Okul yıllarında tiyatroyla tanışan sanatçı, 1970'te Devlet Tiyatroları oyunculuk sınavını kazanarak yaklaşık 3 yıl boyunca çocuk oyunlarında çeşitli roller üstlendi.

        İstanbul İmam Hatip Okulu’ndan mezun olan usta tiyatrocu, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde İngilizce Öğretmenliği bölümünü tamamladıktan sonra 13 yıl İngilizce öğretmeni olarak görev yaptı.

        Okullarda kurduğu kulüplerle öğrencilere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Goncagül, çeşitli sahne etkinliklerinde de izleyiciyle buluştu.

        İbrahim Sadri'nin yazdığı 'İnsanlar ve Soytarılar' adlı oyunuyla 1984'te Ulvi Alacakaptan, Barbaros Ceylan, Hasan Nail Canat ve Altay Ünaltay'ın da aralarında bulunduğu birçok isimle aynı sahneyi paylaşan Goncagül, Milli Gazete'de 'Goncagül'le Seyahat' başlıklı yazılar kaleme aldı.

        Hüseyin Goncagül, 1990'lı yıllarda Akra ve Moral FM radyolarında çocuk programları, Kanal 7'de 'Halk Meclisi', 'İstanbul Bülteni', 'İstanbul Kazan Ben Kepçe', 'Sahuru Beklerken', 'Goncagül'ün Kepçesi', 'Tatil Eğlencesi', 'Aileler Yarışıyor' ve 'Teneffüs' adlı televizyon programlarını hazırlayıp sundu.

        Osmanlı Devleti'nin 700. yılı anısına 1999'da çıkardığı bir müzik albümü ve klibi de bulunan usta tiyatrocu, çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla toplumun her kesiminin takdirini kazandı.

        TRT Çocuk'ta programcılığın yanı sıra danışmanlık görevini de yürüten Goncagül, Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkede çeşitli programlara imza attı.

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        #Hüseyin Goncagül
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