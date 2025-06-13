Hüseyin Goncagül, hayatını kaybetti

Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül vefat etti.

Tiyatrocu ve sunucu Burak Sezen, kişisel X hesabında yaptığı paylaşımda Goncagül'ün vefatını duyurarak şunları kaydetti; "İnna lillahi ve innâ ileyhi raciûn. İnandık ve iman ettik. 30 yıldır elimi hiç bırakmayan, her zor anımda yanına koştuğum canım hocam… Güzel ahlakı, cömertliği ve davasına olan sadakatiyle tanıdığım, gözümün nuru kıymetli hocam Hüseyin Goncagül’ü kaybettik."

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Türk tiyatrosunun kıymetli ismi, gönüllerde iz bırakan sanatçı Hüseyin Goncagül’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tiyatrodan radyo ve televizyona, çocuklara yönelik kültürel üretimlerden eğitime kadar uzanan çok yönlü çalışmalarıyla milletimizin hafızasında müstesna bir yer edinen sanatçımız, zarafeti, duruşu ve gönül diliyle gönülleri fethetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun."

REKLAM Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da kişisel X hesabında, "Kıymetli Hüseyin Goncagül ağabeyimiz uçmağa varmış. Menzili mübarek, mekânı cennet, makamı âli, ruhu ilâ yevm'el kıyâme şad ü handan olsun inşallah." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Goncagül'ün cenazesi bugün cuma namazını müteakip Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. HÜSEYİN GONCAGÜL KİMDİR?

Tiyatrocu Hüseyin Goncagül, 9 Şubat 1955'te İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Okul yıllarında tiyatroyla tanışan sanatçı, 1970'te Devlet Tiyatroları oyunculuk sınavını kazanarak yaklaşık 3 yıl boyunca çocuk oyunlarında çeşitli roller üstlendi. İstanbul İmam Hatip Okulu’ndan mezun olan usta tiyatrocu, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde İngilizce Öğretmenliği bölümünü tamamladıktan sonra 13 yıl İngilizce öğretmeni olarak görev yaptı.