ATV Ekranlarının Çarşamba günü yayınlanan ve reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinin kadın başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu’nun hayat verdiği Nefes karakterinin babası Hüseyin Özay’ın canlandırdığı ‘Ünal Zorlu’ karakteri ile bir kere daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Usta oyuncu Dizide sergilemiş olduğu kötü karakteri ile merak konusu olan Hüseyin Özay kimdir? Usta oyuncu, seslendirme sanatçısı, tiyatrocu olan Hüseyin Özay hakkında merak edilen tüm detaylar işte makalemizde sizlerle.
Ünlü oyuncu Hüseyin Özay 1 Ocak 1959 (60 yaşında) tarihinde Samsun şehrinin Vezirköprü ilçesinde bir köy kasabasında doğmuştur. iki kardeşten biri olarak çok kalabalık olmayan köyün çok yoksul bir ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen ünlü oyuncu 1.76 cm boyunda ve 83 kg ağırlığındadır. Ailesinin yoksulluğu yüzünden ilk ve ortaokulu ancak bitiren ve ailesinin maddi durumundan dolayı liseyi okuyamayan, daha sonra Eskişehir’e giderek orada birçok küçük işlerde çalıştıktan sonra oto yedek parçası satan bir işe girer ve kısa bir süre sonra yeni açılan bir şubenin başına geçer.
1978 yılında evlenir ve 1980 yılında bir oğlu olur. İşinde sürekli şehirlerarası seyahatler yapması eşiyle arasında sorunlar çıkarmaya başlayınca işten ayrılır. Akşam lisesinde okulunu tamamlar ve Samsun Belediyesi tiyatroları konservatuarına yazılarak eğitim almaya başlar ve mezun olur. 1986 yılında TRT ye 5000 kişinin başvurduğu seslendirme sanatçısı olarak başvurdu ve seçilen 69 kişiden birisi oldu. 1991 yılında kurulan ve sonrasında kurucu üyesi olduğu Ses Bir Derneği ile Dublaj diğer adı ile seslendirme sanatçılarının sorunlarını dile getiren ve duyurmaya çalışan bir uğraş içerisine girdi. Ve hala da devam ediyor.
Usta oyuncunun ilk tiyatro denemesi 1980 yılında olmuş ve ardından birçok tiyatro, dizi, sinema ve başarılı birçok yabancı sinemalarda seslendirme sanatçısı olarak devam etti.
Hüseyin Özay’ın Oynadığı Ve Seslendirdiği Diziler
- 2018 - Sen Anlat Karadeniz (Ünal Zorlu)
- 2015 - Diriliş: Ertuğrul (Korkutbey)
- 2014 - Küçük Gelin
- 2013 - Rehber: Hz. Mevlana
- 2013 - Şefkat Tepe
- 2012 - Kurtlar Vadisi Pusu (İzzet Çivril Seslendirmesi)
- 2011 - Hayat Devam Ediyor (Hacı Zeki Fırat)
- 2010 - Tek Türkiye (Piro)
- 2010 - Öyle Bir Geçer Zaman ki (Tekstil Şirketinin Patronu)
- 2010 – Ezel
- 2009 - Kapadokya Düşleri
- 2009 - IV. Osman (Köylü)
- 2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (Ruhi)
- 2008 - Gece Gündüz
- 2007 - Suç Dosyası
- 2007 - Kavak Yelleri (Alp Bey)
- 2007 - Binbir Gece2006 - İki Aile
- 2006 - Yalancı Yarim (Hakim)
- 2006 - Arka Sokaklar (Rauf)
- 2005 - Acı Hayat (Latif)
- 2005 - Hırsız Polis
- 2004 - Şubat Soğuğu (Devrim Parscan Seslendirmesi)
- 2004 - Kalp Gözü (Rıfat Ağa)
- 2004 - Cennet Mahallesi (Parmaksız Hakkı / Seslendirme)
- 2003 - Kurtlar Vadisi (Behiç Türkcan)
- 2003 - Gurbet Kadını
- 2003 - Gurbet Kadını (Cem Cücenoğlu Seslendirmesi)
- 2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
- 2002 - Sevgi Ana (Mafya Babası)
- 2002 - Seni Yaşatacağım
- 2002 - Koçum Benim
- 2001 - Tuzu Kurular
- 2001 – Savunma
- 2001 - Koltuk Sevdası
- 2001 - Koltuk Sevdası
- 2000 - Üvey Baba
- 1997 - Pokemon (Türkçe Seslendirme)
Hüseyin Özay’ın Oynadığı Ve Seslendirdiği Yerli Sinema Filmleri
- 2014 - Panzehir (Haymanali Civan)
- 2014 - Kaçış 1950 (İvan)
- 2014 - Bir Kız Sevdim
- 2012 - Yabancı (Nurettin)
- 2012 - Fetih 1453 (Demirci Ali)
- 2012 - Dağ (Prof.)
- 2010 - Hür Adam (Mirza)
- 2009 - Kubilay (Anlatıcı - Seslendirme)
- 2009 – Büşra
- 2008 - Kirpi (Sümbül Mahmut)
- 2007 - Zincirbozan (Ahmet İhsan Birincioğlu)
- 2006 - Eyüp Sultan Yolcusu (Oktay Dener’in Seslendirmesini yaptı)
- 2006 - Topal Hoca
- 2004 - Köy (Türkçe Seslendirme)
- 2002 - Martılar Açken (Seslendirme)
- 2001 - O Benim Karımdı (Hakkı Kıvanç Seslendirme)
Hüseyin Özay’ın Seslendirdiği Yabancı Sinema Filmleri
2014 - 7 Cüceler
2014 - Asteriks: Roma Sitesi
2012 - Pamuk Prenses ve Avcı
2012 - Otel Transylvania (Suit of Armor Seslendirme)
2012 - Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
2010 - Robin Hood
2007 - Robinson Ailesi
2006 - Garfield 2
2005 - Koç Carter (Mel Winkler Seslendirmesi)
2004 - Van Helsing (Alun Armstrong Seslendirmesi)
2004 - Kral Arthur
2003 - Şangay Şövalyeleri
2002 - 25. Saat (Al Palagonia Seslendirmesi)
1999 - South Park: Bigger Longer and ...
1997 - Yaratık - Diriliş (Dan Hedaya Seslendirmesi)
1997 - Kayıp Dünya (Richard Attenborough Seslendirmesi)
1991 - Robin Hood Hırsızlar Prensi
1991 - Kuzuların Sessizliği
1987 - Av (R.G.Armstrong Seslendirmesi)
1982 - Barbar Conan (James Earl Jones Seslendirmesi)
1976 - Rocky
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