ATV Ekranlarının Çarşamba günü yayınlanan ve reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinin kadın başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu’nun hayat verdiği Nefes karakterinin babası Hüseyin Özay’ın canlandırdığı ‘Ünal Zorlu’ karakteri ile bir kere daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Usta oyuncu Dizide sergilemiş olduğu kötü karakteri ile merak konusu olan Hüseyin Özay kimdir? Usta oyuncu, seslendirme sanatçısı, tiyatrocu olan Hüseyin Özay hakkında merak edilen tüm detaylar işte makalemizde sizlerle.

Ünlü oyuncu Hüseyin Özay 1 Ocak 1959 (60 yaşında) tarihinde Samsun şehrinin Vezirköprü ilçesinde bir köy kasabasında doğmuştur. iki kardeşten biri olarak çok kalabalık olmayan köyün çok yoksul bir ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen ünlü oyuncu 1.76 cm boyunda ve 83 kg ağırlığındadır. Ailesinin yoksulluğu yüzünden ilk ve ortaokulu ancak bitiren ve ailesinin maddi durumundan dolayı liseyi okuyamayan, daha sonra Eskişehir’e giderek orada birçok küçük işlerde çalıştıktan sonra oto yedek parçası satan bir işe girer ve kısa bir süre sonra yeni açılan bir şubenin başına geçer.

1978 yılında evlenir ve 1980 yılında bir oğlu olur. İşinde sürekli şehirlerarası seyahatler yapması eşiyle arasında sorunlar çıkarmaya başlayınca işten ayrılır. Akşam lisesinde okulunu tamamlar ve Samsun Belediyesi tiyatroları konservatuarına yazılarak eğitim almaya başlar ve mezun olur. 1986 yılında TRT ye 5000 kişinin başvurduğu seslendirme sanatçısı olarak başvurdu ve seçilen 69 kişiden birisi oldu. 1991 yılında kurulan ve sonrasında kurucu üyesi olduğu Ses Bir Derneği ile Dublaj diğer adı ile seslendirme sanatçılarının sorunlarını dile getiren ve duyurmaya çalışan bir uğraş içerisine girdi. Ve hala da devam ediyor.

Usta oyuncunun ilk tiyatro denemesi 1980 yılında olmuş ve ardından birçok tiyatro, dizi, sinema ve başarılı birçok yabancı sinemalarda seslendirme sanatçısı olarak devam etti.

Hüseyin Özay’ın Oynadığı Ve Seslendirdiği Diziler

2018 - Sen Anlat Karadeniz (Ünal Zorlu)

2015 - Diriliş: Ertuğrul (Korkutbey)

2014 - Küçük Gelin

2013 - Rehber: Hz. Mevlana

2013 - Şefkat Tepe

2012 - Kurtlar Vadisi Pusu (İzzet Çivril Seslendirmesi)

2011 - Hayat Devam Ediyor (Hacı Zeki Fırat)

2010 - Tek Türkiye (Piro)

2010 - Öyle Bir Geçer Zaman ki (Tekstil Şirketinin Patronu)

2010 – Ezel

2009 - Kapadokya Düşleri

2009 - IV. Osman (Köylü)

2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (Ruhi)

2008 - Gece Gündüz

2007 - Suç Dosyası

2007 - Kavak Yelleri (Alp Bey)

2007 - Binbir Gece2006 - İki Aile

2006 - Yalancı Yarim (Hakim)

2006 - Arka Sokaklar (Rauf)

2005 - Acı Hayat (Latif)

2005 - Hırsız Polis

2004 - Şubat Soğuğu (Devrim Parscan Seslendirmesi)

2004 - Kalp Gözü (Rıfat Ağa)

2004 - Cennet Mahallesi (Parmaksız Hakkı / Seslendirme)

2003 - Kurtlar Vadisi (Behiç Türkcan)

2003 - Gurbet Kadını

2003 - Gurbet Kadını (Cem Cücenoğlu Seslendirmesi)

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

2002 - Sevgi Ana (Mafya Babası)

2002 - Seni Yaşatacağım

2002 - Koçum Benim

2001 - Tuzu Kurular

2001 – Savunma

2001 - Koltuk Sevdası

2001 - Koltuk Sevdası

2000 - Üvey Baba

1997 - Pokemon (Türkçe Seslendirme)

Hüseyin Özay’ın Oynadığı Ve Seslendirdiği Yerli Sinema Filmleri

2014 - Panzehir (Haymanali Civan)

2014 - Kaçış 1950 (İvan)

2014 - Bir Kız Sevdim

2012 - Yabancı (Nurettin)

2012 - Fetih 1453 (Demirci Ali)

2012 - Dağ (Prof.)

2010 - Hür Adam (Mirza)

2009 - Kubilay (Anlatıcı - Seslendirme)

2009 – Büşra

2008 - Kirpi (Sümbül Mahmut)

2007 - Zincirbozan (Ahmet İhsan Birincioğlu)

2006 - Eyüp Sultan Yolcusu (Oktay Dener’in Seslendirmesini yaptı)

2006 - Topal Hoca

2004 - Köy (Türkçe Seslendirme)

2002 - Martılar Açken (Seslendirme)

2001 - O Benim Karımdı (Hakkı Kıvanç Seslendirme)

Hüseyin Özay’ın Seslendirdiği Yabancı Sinema Filmleri

2014 - 7 Cüceler

2014 - Asteriks: Roma Sitesi

2012 - Pamuk Prenses ve Avcı

2012 - Otel Transylvania (Suit of Armor Seslendirme)

2012 - Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor

2010 - Robin Hood

2007 - Robinson Ailesi

2006 - Garfield 2

2005 - Koç Carter (Mel Winkler Seslendirmesi)

2004 - Van Helsing (Alun Armstrong Seslendirmesi)

2004 - Kral Arthur

2003 - Şangay Şövalyeleri

2002 - 25. Saat (Al Palagonia Seslendirmesi)

1999 - South Park: Bigger Longer and ...

1997 - Yaratık - Diriliş (Dan Hedaya Seslendirmesi)

1997 - Kayıp Dünya (Richard Attenborough Seslendirmesi)

1991 - Robin Hood Hırsızlar Prensi

1991 - Kuzuların Sessizliği

1987 - Av (R.G.Armstrong Seslendirmesi)

1982 - Barbar Conan (James Earl Jones Seslendirmesi)

1976 - Rocky