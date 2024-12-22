Hüseyin Yücel'den Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş'ta 29 Aralık’ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olan Hüseyin Yücel, İzmir’de taraftar derneklerinin temsilcileriyle buluştu. Yücel, teknik direktörlük için adı geçen isimlerden Sergen Yalçın’la ilgili konuştu.

"A, B, C, D, E PLANLARI MEVCUT" Beşiktaş'ın mevcut başkanı Yücel, elinde tek teknik direktör adayı olmadığı söyledi. Siyah beyazlı camiaya uyan isimleri düşündüklerini belirten Yücel “Beşiktaş 121 yıllık bir camia. Sadece Sergen Hoca’ya kalmadı. Sonuçta Beşiktaş’ın A, B, C, D, E planları mevcuttur. Sergen Hoca’yla sene başından itibaren çalışmak istiyordum ama kısmet olmadı, başkan kabul etmedi” diye konuştu.