Husiler mürettebatın görüntülerini yayınladı

Yemen’deki İran destekli Husiler, batırdıkları yük gemisi Eternity C’de öldüğü sanılan 10 mürettebatın hayatta olduğunu gösteren bir görüntü yayınlandı.

Yemen’deki İran destekli Husilerin 7 Temmuz’da başlattığı ve 2 gün süren saldırılar sonucu batan Yunanistan tarafından işletilen Liberya bandıralı yük gemisi Eternity C’de öldüğü sanılan mürettebattan iyi haber geldi.

Husiler, öldüğü sanılan 1’i güvenlik görevlisi toplam 10 mürettebatın hayatta olduğunu gösteren bir görüntü yayınlandı. Görüntülerde, mürettebatın Husiler tarafından kurtarılma anlarına yer verilirken, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu ve aileleri ile telefonla konuştukları görüldü.

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Saldırı sonrası 15 mürettebatı kayıp olarak nitelendiren geminin işletmecisi Yunanistan merkezli Cosmoship, mürettebatın hayatta olduklarını görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Filipin hükümeti tarafından yapılan açıklamada, hayatta olan mürettebatın 9’unun Filipinli olduğu ifade edilerek, Filipinli mürettebatın serbest bırakılması için çalışmaların başladığı aktarıldı.