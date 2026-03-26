        Husilerden açıklama: Askeri tutum gerekirse karşılık vereceğiz | Dış Haberler

        Abdulmelik El-Husi: Askeri tutum gerekirse karşılık vereceğiz

        Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, devam eden savaşa ilişkin açıklamada bulundu. El-Husi, sahadaki gelişmelerin askeri bir tutum gerektirmesi halinde, önceki süreçlerde olduğu gibi buna kararlılıkla karşılık vereceklerini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 23:57 Güncelleme:
        El-Husi: Askeri tutum gerekirse karşılık vereceğiz

        Yemen’deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ülkesinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları karşısında tarafsız olmadığını belirterek, gelişmelere bağlı olarak gerekirse askeri müdahalede bulunabileceklerini söyledi.

        Abdulmelik el-Husi, El-Mesira televizyon kanalında Ulusal Direniş Günü dolayısıyla yayımlanan konuşmasında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        İran’a yönelik saldırılara değinen Husi, sahadaki gelişmelerin askeri bir tutum gerektirmesi halinde, önceki süreçlerde olduğu gibi buna kararlılıkla karşılık vereceklerini ifade etti.

        Husi, tutumlarının tarafsızlık olmadığını dile getirerek, bunun İslam ve İslam ümmetine aidiyet çerçevesinde şekillendiğini söyledi.

        ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının küresel ekonomik çıkarlara zarar verdiğini aktaran Husi, söz konusu saldırıların bölgenin güvenlik ve istikrarını da olumsuz etkilediğini belirterek, İran'a yönelik saldırıların gerekçesiz olduğunu vurguladı.

        Husi, "Bölgedeki gelişmeler son yıllarda açıkça gösteriyor ki, Amerika ve İsrail, Ortadoğu'yu değiştirmek ve Büyük İsrail'i kurmak amacıyla bölgedeki tüm ülkeleri hedef alan Siyonist planı uygulamaya koymak için çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

