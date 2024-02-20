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        Haberler Gündem Hüsnü Şenlendirici, AK Parti’den Bergama’da 1.sıra meclis üyesi adayı oldu - Gündem haberleri

        Hüsnü Şenlendirici, AK Parti’den Bergama’da 1.sıra meclis üyesi adayı oldu

        31 Mart Mahalli İdareler Seçim için geri sayım sürerken adaylar netleşti. Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, memleketi Bergama'da AK Parti tarafından 1. sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 22:38 Güncelleme: 20.02.2024 - 22:48
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        AK Parti'den Şenlendirici sürprizi
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        Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, AK Parti’nin Bergama Meclis listesinde birinci sıra adayı oldu.

        31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım devam ederken, ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, AK Parti tarafından yaşadığı ilçe olan Bergama’da 1. sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi. 2019 yerel seçimlerinde Bergama'da seçimi kazanan AK Parti mecliste 12 üyeyle temsil edilirken, 31 Mart'ta seçilmesi durumunda Şenlendirici aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi de olacak.

        İzmir’de yerel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girme kararı alan AK Parti, 30 ilçede belediye meclis üye adaylarını belirlerken, mevcut Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de Cumhur İttifakı'nın Bergama Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti.

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        #Hüsnü Şenlendirici
        #AK Parti Bergama
        #haberler

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