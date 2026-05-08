Husumetli aileler çatıştı: 12 gözaltı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya polis müdahale etti. Olayla bağlantılı 12 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız silah ele geçirildi
Giriş: 08 Mayıs 2026 - 20:06 Güncelleme:
Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 12 kişi gözaltına alındı.
İlçede 3 Mayıs'ta 3 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri Şentepe Mahallesi'nde karşılaştı.
Taraflar birbirine silahlarla ateş açtı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olaya karıştığı değerlendirilen 12 kişiyi gözaltına alan ekipler, 8 ruhsatsız silah ele geçirdi.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
