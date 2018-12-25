Huysuz köpek keskin bakışlarıyla internette fenomen oldu
25.12.2018 - 11:26 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Sibirya kurdu cinsi Anuko, sert yüz ifadesi ve keskin bakışlarıyla internette fenomen oldu. Geçtiğimiz yıl sahibi Jasmine'in atkı ve geyik boynuzu takarak çektiği fotoğrafla ünlü olan Anuko yılbaşının yaklaşmasıyla sosyal medyada ilgi görüyor
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İngiltere'nin Shropshire kontluğuna bağlı Telford kasabasında sahibi Jasmine ile birlikte yaşayan Anuko, kızgın bakışlarıyla internet aleminin ilgisini çekmiş durumda.
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Ocak ayında 5 yaşında giren Anuko, sert yüz ifadesiyle 'Grumpy Husky' yani Huysuz Sibirya kurdu olarak anılıyor.
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İlk kez 2015 yılında sahibi Jasmine'in yaptığı sosyal medya paylaşımı ile ünlenen Anuko, geçtiğimiz yıl gerçekleşen yılbaşı çekimiyle popülerliğini arttırdı.
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Bakışlarıyla adeta Noel'den nefret ediyor gibi duran Sibirya kurdu, 'yılbaşı ruhunu' yansıttığı görüntüleriyle caps'lere de konu oluyor.
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Öte yandan böyle sinirli durmasına karşın sahibi köpeğinin çok sessiz ve sakin olduğunu ifade ediyor.
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Köpeğe bakmaya başladığında psikolojik olarak kötü bir dönemden geçtiğini ve okulu bıraktığını söyleyen Jasmine, Anuka ile hayata tekrar bağlandığını ekliyor. Hatta Jasmine veterinerlik okuluna gittiğini belirtiyor.
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