Huzurevinde bakım görevlisine taciz iddiası! 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Torbalı Huzurevi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Murat P., iddiaya göre, 8 Mart gecesi, nöbetçi bakım görevlisi Ümmü Y.'yi elle taciz etti.

"DAHA ÖNCE DE TACİZ ETTİ" İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre Ümmü Y. de mesai çıkışı Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, Murat P.'den şikayetçi oldu. Ümmü Y., Murat P.'nin daha önce de cep telefonuna mesajlar göndererek kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ, AÇIĞA ALINDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan Murat P., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Murat P., Torbalı Kaymakamlığı tarafından açığa alındı.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Müdür yardımcısı hakkında adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma da başlatıldı.