Hyundai'den 569 bin aracı geri çağırma kararı

Hyundai, ABD’de yaklaşık 569 bin adet SUV modelini geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), markanın Palisade modellerinde yan perde hava yastıklarının olası bir kazada hatalı şekilde devreye girme riski bulunduğunu açıkladı.

NHTSA tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağırma kapsamında 568 bin 576 adet Palisade SUV yer alıyor.

Söz konusu araçlarda, üçüncü sıra yolcularını koruyan yan perde hava yastıklarının çarpışma anında doğru şekilde açılmayabileceği belirtildi. Soruna yönelik çözüm çalışmalarının ise halen devam ettiği ifade edildi.

Yetkililer, geri çağırmaya konu olan hava yastıklarının, dünyanın en büyük hava yastığı ve emniyet kemeri üreticisi konumundaki İsveç merkezli Autoliv tarafından Hyundai’ye tedarik edildiğini bildirdi.

Öte yandan Hyundai, ayrı bir geri çağırma kapsamında ABD’de 41 bin 651 aracı daha geri çağıracağını duyurdu. Bu araçlarda gösterge paneli ekranında yaşanan bir arızanın, yazılım güncellemesiyle giderileceği kaydedildi.