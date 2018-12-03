Tecrübeli futbolcunun başarısında Teknik Direktör Samet Aybaba'nın da katkısı büyük. Tecrübeli antrenörün defans hattından ziyade rakip kaleye daha yakın oynatmasıyla birlikte Rumen futbolcu, çıktığı 5 maçta 4 gole katkıda bulundu.
Genç futbolculara verdiği önem ve duyduğu güvenle onları sahaya süren Bursaspor'un başarılı teknik adamı Samet Aybaba'nın geçtiğimiz yıl bir takımda futbol dahi oynamayan Bursapor'un 32 yaşındaki Rumen futbolcusu Iasmin Latovlevici üzerindeki ısrarı tepkilere neden olmuştu. Latovlevici'nin son haftalardaki parmak ısırtan performansı Samet Aybaba'yı haklı çıkardı. Geçen sezon kulüpsüz olarak Romanya’da tek başına çalışan Iasmin Latovlevici, Aybaba'nın da katkısıyla küllerinden doğdu.
Bu sezon kadroya bedelsiz olarak dahil olan Rumen oyuncu, Akhisarspor'a karşı attığı güzel golle takımını öne geçirirken 4-2'lik galibiyette pay sahibi oldu. Daha önce de 2-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor karşısında henüz mücadelenin başında takımını öne geçiren Latovlevici, Erzurum Büyükşehir Belediye maçında da yaptığı kontrollü vuruşla takımın galip gelmesinde büyük rol oynadı ve bu sezon yeşil-beyazlı forma ile çıktığı 8 lig maçında 3 gol ve 1 asist yapma başarısını göstermiş oldu.
AYBABA MEVKİSİNİ DEĞİŞTİRDİ GOLLER GELDİ
Rumen oyuncunun yükselişinde Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın tercihleri önemli bir faktör oldu. Asıl mevkisi sol bek olan ancak Aytemiz Alanyaspor maçından itibaren Aybaba'nın sol açık pozisyonunda rakip kaleye daha yakın oynattığı Latovlevici, gole katkılarını ise söz konusu süreçte gerçekleştirdi.
Latovlevici aynı zamanda kendi performansını da geliştirdi. Son 5 maçta 4 gole katkıda bulunan Rumen oyuncu, daha önceki son 26 lig maçında ise yalnızca 2 asist gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla lig ve kupada mücadele eden 32 yaşındaki oyuncu, 15 maçta görev aldı ve sadece 1 asist kaydetti. Latovlevici, aynı zamanda Aytaç Kara ile birlikte takımda en fazla gole katkı veren isimlerden biri konumunda.
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