İBB askıda fatura desteği başlattı: Askıda fatura ödemesi nasıl yapılır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'Askıda Fatura' uygulaması başlattı. Kampanya kapsamında; vatandaşlar, ihtiyaç sahibi bir kişinin faturasını ödeyebilecek. Yardım etmek isteyenler, Aile Destek Paketi ve Eğitim Destek Paketi gibi farklı kategorilerde de maddi destek sağlayabilecek. İşte, İBB askıda fatura uygulamasına dair detaylar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Askıda Fatura' uygulaması kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin sisteme yüklediği ödenmemiş faturalar, bir başkası tarafından ödenebiliyor. Tamamen gizli bir sistemle gerçekleşen maddi destekte tarafların bilgileri gizli tutuluyor. Peki, İBB 'Askıda Fatura' uygulamasında maddi yardım nasıl yapılır? İşte, İBB 'Askıda Fatura' uygulama ekranı
İBB ASKIDA FATURA UYGULAMASI BAŞLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyes 'Askıda Fatura' projesi ile ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturuyor. Bu kapsamda; isteyen vatandaşlar isimsiz olarak web sitede yayınlanan ve ödenmemiş bir faturayı ödeyebiliyor.
Aynı şekilde faturasını ödeyemeyen aileler de buraya faturalarını isimsiz olarak ekleyebiliyor.
BİRÇOK ALANDA YARDIM YAPILABİLİYOR
Hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini dijital ortamda buluşturan sistemde yardımlar isimsiz olarak gerçekleştiriliyor. Maddi destek vermek isteyenler, farklı kategorilerde katkıda bulunabiliyor.
Uygulama kapsamında, Askıda Fatura paketi ile bir ailenin su ve doğalgaz faturalarına, Aile Destek Paketi ile nakdi desteğe ihtiyacı olan ailelere, Anne-Bebek Destek Paketi ile 0-4 yaş arası bebeği olan ihtiyaç sahibi annelere, Eğitim Destek Paketi ile bir öğrencinin eğitim masraflarına, Ulaşım Destek Paketi ile de ihtiyaç sahibi İstanbullulara kent içi ulaşımına destek sağlanıyor.