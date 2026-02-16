Uygulama kapsamında, Askıda Fatura paketi ile bir ailenin su ve doğalgaz faturalarına, Aile Destek Paketi ile nakdi desteğe ihtiyacı olan ailelere, Anne-Bebek Destek Paketi ile 0-4 yaş arası bebeği olan ihtiyaç sahibi annelere, Eğitim Destek Paketi ile bir öğrencinin eğitim masraflarına, Ulaşım Destek Paketi ile de ihtiyaç sahibi İstanbullulara kent içi ulaşımına destek sağlanıyor.