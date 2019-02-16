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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),Ataşehir’e, “Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi” yapmak için İstanbul Valiliği ile protokol yaptı. İBB Meclisi’nde kabul edilen protokole göre, 32 derslikli 3 katlı kız imam hatip lisesinin 3 bodrum katına 615 araçlık otopark yapacak.
MECLİS PROTOKOL TEKLİFİNİ GÖRÜŞTÜ
Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İBB Meclisi geçen perşembe yaptığı toplantısında, Ataşehir’de İBB’nin yapacağı “Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi” ile ilgili İstanbul Valiliği ile yapılan protokol teklifini de görüştü.
3 BODRUM KAT OTOPARK OLACAK
Ataşehir Barbaros Mahallesi 3347 ada 2 parselde bulunan, yaklaşık 14 bin metrekarelik arazi, 40 katlı bir gökdeleninin güney kenarında bulunuyor. Meclis onayına sunulan ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın isimlerinin yer aldığı protokole göre, 32 derslikli okul binası, eklentileri ve otopark inşaatını İBB yapacak. Okulun altına yapılacak olan 615 araçlık 3 bodrum kat otopark olacak ve 29 yıl süreyle İBB tarafından işletilecek. Okulun ayrı cirosunun yüzde 8’i okul aile birliğine verilecek.
İŞÇİLERİN ALACAKLARINDAN İBB SORUMLU
Milli Eğitim Müdürlüğü okulun girişine, okulun İBB Başkanlığı tarafından yaptırıldığını belirten pirinç levha asacak. Protokolün 7. Maddesinin 7. bendine göre de okulu yapacak olan müteahhidin çalıştıracağı işçilerin her türlü alacağından İBB sorumlu olacak.
CHP'DEN OTOPARK İTİRAZI
Söz konusu protokolle ilgili dosyanın görüşülmesi sırasında söz alan CHP’li Meclis üyesi Ülkü Koçar, okul altlarına otopark yapılmasının öğrenciler için risk teşkil ettiğini söyledi. Koçar, “Meclis üyelerini, çocukların sağlığı ve güvenliği için okul altlarına otopark yapılmamasına karşı oy kullanmaya çağırıyorum” dedi. İBB Meclisi protokolü, oy çokluğuyla kabul etti.
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