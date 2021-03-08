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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde attığı tweette 'İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki tüm belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım' ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun tweetine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan tepki geldi. Ağıralioğlu iki ismin aynı cümlede yer almasını eleştirdi.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU: DOĞRU BULMUYORUM

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıroğlu sosyal medyadan yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum.

BUĞRA KAVUNCU: BUNU KABUL ETMİYORUZ

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İmamoğlu'nun Kadınlar Günü münasebetiyle sosyal medya mesajında yer verdiği ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek şu mesajı paylaştı:

İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, Sayın Genel Başkanımızın isminin, terörle arasına mesafe koymamış bir partinin temsilcisiyle, aynı paylaşım içerisinde anılmasını kabul etmiyoruz.

KABAKTEPE: ÖDEYE ÖDEYE BİTİREMEDİNİZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de İmamoğlu'na tepki gösteren bir başka siyasetçi oldu. Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tweetine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Ödeye ödeye bitiremediniz seçim diyetinizi.Ben de evladını vatan uğruna şehit veren tüm şehit annelerinin, yavrularını terör örgütü PKK’nın elinden kurtarmak için HDP binasının önünde bekleyen Diyarbakır Anneleri’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içim buruk bir şekilde kutluyorum.

MERAL AKŞANER: ARKADAŞLAR BEĞENMEDİ

İmamoğlu'nun paylaştığı tweetle ilgili bir soruya yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hem sayın İmamoğlu'nun tweeti, hem sayın Ağıralioğlu'nun tutumu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan, hürriyetçilik ilkesi çerçevesi içinde değerlendirilmesi gereken bakış açısı. Fikirlerini ortaya koydular, dolayısıyla ben de saygı duyuyorum" diye konuştu.

İMAMOĞLU: TAMAMEN İYİ DUYGULARLA YAZILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eleştirilere 8 Mart Hatıra Ormanı fidan dikim töreninde yanıt verdi. İmamoğlu şöyle konuştu: "Dünkü mesajımız tümüyle iyi duygularla yazılmıştır. Sağında, solunda, arkasında, önünde bir şey aranmasın. İçi duygularla dolu bir mesajdır. İyi duygular kazanır, iyilik kazanır. Biz bu memleketteki bütün kötülükleri defetmek istiyoruz. Bölüp parçalamayı, birbirlerini ayrıştırmayı hedef edinen hangi dil varsa bu topraklardan uzak olsun istiyoruz. Tümden bayrağımızın, milli birliğimizin var olması için tek bir vatandaşımızın bile dışında kalmayacağı bir süreç yaşamak istiyoruz. Bu memleket de öyle kuruldu. " şeklinde konuştu. Aynı törende konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise eleştirilerin yersiz olduğunu söyledi