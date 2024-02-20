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        Haberler Gündem Politika İBB Başkanlığı için 52 aday yarışacak

        İBB Başkanlığı için 52 aday yarışacak

        Siyasi partilerin aday listelerini teslim etmesi için verilen süre saat 17.00 itibariyle doldu. İl Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre DEM Parti İstanbul için aday listesini zamanında teslim etti. İBB Başkanlığı için 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday yarışacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 21:25 Güncelleme: 20.02.2024 - 21:25
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        İBB Başkanlığı için 52 aday yarışacak
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        31 Mart'ta yapılacak olana Mahalli İdareler Seçimleri için siyasi partilerin aday listelerini teslim etmesi için verilen süre saat 17.00 itibariyle doldu.

        DEM Parti'nin listeyi geç verdiğine yönelik iddiların ardından DEM Parti avukatları İl Seçim Kurulu ile görüştü. Görüşmenin ardından avukatlar liste ile ilgili bir sorun olmadığını belirterek İl Seçim Kurulu'ndan ayrıldı.

        İl Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için DEM Parti'nin de aralarında bulunduğu 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday yarışacak.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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