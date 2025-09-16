İBB, Genç Üniversiteli Desteği kapsamında her sene 100 bin öğrenciye burs desteği sağlıyor. Yeni eğitim yılı için başvuru tarihi belli olurken; açıköğretimde okuyanlar, yurt dışında öğrenim görenler ve lisans için 30, yüksek lisans ve doktora için 40 yaşından büyük olanların burs imkânından yararlanamayacağı öğrenildi. İşte, 2025 İBB burs başvuru tarihleri ve diğer detaylar...