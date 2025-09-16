İBB burs başvuru tarihi belli oldu! Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuru tarihleri ve şartları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' adı altında 100 bin öğrenciye 15 bin TL tutarında burs verilecek. Öğrencilerin söz konusu bursu alabilmesi için; maddi desteğe ihtiyaç duyması, İstanbul'da yaşaması ve devlet üniversitesinde okuması gerekiyor. Peki, 2025 İBB Genç Üniversiteli Desteği başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları nedir? İşte, detaylar...
İBB, Genç Üniversiteli Desteği kapsamında her sene 100 bin öğrenciye burs desteği sağlıyor. Yeni eğitim yılı için başvuru tarihi belli olurken; açıköğretimde okuyanlar, yurt dışında öğrenim görenler ve lisans için 30, yüksek lisans ve doktora için 40 yaşından büyük olanların burs imkânından yararlanamayacağı öğrenildi. İşte, 2025 İBB burs başvuru tarihleri ve diğer detaylar...
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla alınmaya başlayacak. Başvurular, İstanbul Senin uygulaması ve 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' web sitesi üzerinden yapılacak.
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NE KADAR?
2024 yılında İBB, 100 bin öğrenciye 15 bin TL değerinde burs sağladı. 2025-2026 eğitim yılı burs miktarı için bir açıklama yapılmadı dolayısıyla bursun yine 15 bin TL olacağı öngörülüyor.
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU ŞARTLARI
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
- Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencisi olmak
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu okuyor olmak
- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?
- Açık öğretimde okuyan öğrenciler
- Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler
- Ücretli değişim programında bulunanlar
- Ön Lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek Lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler.
İSTENİLEN EVRAKLAR
- Sabıka kaydı almadığına dair belge,
- Öğrenci belgesi,
- Transkript belgesi,
- Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi,
- Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.),
- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi,
- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler,
- Yurtta veya kirada kaldığına dair belge,
- Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge.