İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları öğrenciler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da yaşayan binlerce üniversite öğrencisine burs yardımında bulunulacak. Peki, İBB 2021 burs sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

İBB burs sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada, ''İBB’nin üniversitelilere sağladığı eğitim desteği sonuçları açıklandı. Bu yıl 51.890 üniversiteli burs almaya hak kazandı. Sonuçlara, http://gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden ulaşılıyor'' ifadeleri yer aldı.

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İBB BURSU GEÇEN YIL NE KADARDI?

Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs 3’e bölündü ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verildi.

Değerlendirme Yöntemi

Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.

Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.

Toplam 30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.

Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.