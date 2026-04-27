İBB duruşması 8. haftasında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMALARDA ALTINCI HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 35 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 27’nci celsede, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Diğer yandan Mahkeme başkanı daha önce duruşmaların saat 22.00’ye kadar devam edebileceğini belirtti.

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli’nin tahliyesine karar verdi.

ADEM SOYTEKİN KONUŞACAK

Duruşma saat 11.00 sıralarında başladı. Sanık avukatları, Perşembe günü yapılacak tutukluluk incelemesi öncesi söz talep etti. Mahkeme başkanı, değerlendirmenin dosya üzerinden yapılacağını belirtti. Bunun üzerine sanık avukatları, adil yargılama yapılmadığını öne sürerek 'Reddi hakim' talebinde bulundu. Mahkeme başkanı 'Reddi hakim' talebini reddetti. Diğer yandan mahkeme başkanı, Mehmet Pehlivan’dan sonra, Adem Soytekin’in savunmasının alınmasına karar verdi.

'BENİ KIZIMDAN AYRI TUTMA GEREKÇENİZ NEDİR'

Geçtiğimiz hafta yarım kalan savunmasına devam eden İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, "Hakkımda adli kontrol tedbirlerinin yetersiz oluşuna ilişkin neden karar kurmuyorsunuz. Delilleri karartma şüphem olduğunu söylüyorsunuz ama hangi delilleri karartacağımı yazmıyorsunuz. Beni kızımdan ayrı tutmanızın gerekçesi nedir. Kızım bana açık görüşte okul arkadaşının babasının adıyla seslendi. Ona baba diyor" diye konuştu.

İMAMOĞLU SOYTEKİN’İN SIRALAMASININ DEĞİŞMESİNE İLİŞKİN KONUŞTU

Pehlivan’ın savunmasının ardından İmamoğlu söz alarak, Adem Soytekin’in sırasının öne alınmasıyla ilgili konuştu. İmamoğlu, "Adem Soytekin’in talebi doğrultusunda, Mehmet Pehlivan'ın ardından vermiş olduğu dilekçe sonrasında burada bu yönde karar verdiğinizi ifade ettiniz. Adem Bey’in tehdit aldığı ve baskı altında olduğuna yönelik sözleri var. Mahkeme düzeni açısından bir karar aldıysanız, birçok arkadaşımızı zor durumda bırakabilirsiniz. Birisi oraya çıktığında savunma yaptığında soru soracak, ona göre hazırlıklar var. Adem Bey bildiğim kadarıyla son sıralarda savunmasını yapacaktı. Hazırlıklı olmayan avukatlar olabilir, bugün burada olmayan sanıklar olabilir" dedi.

İMAMOĞLU PEHLİVAN’A SORDU

İmamoğlu ardından Pehlivan’a soru yönelterek "Sizinle avukat müvekkil ilişkisi yaşıyoruz. Sizden hukuka uygun olmayan, gayrimeşru herhangi bir talebim oldu mu. Size bir baskım oldu mu" diye sordu. Mehmet Pehlivan ise cevaben, "Avukat müvekkil ilişkisi gizlidir, hiçbir görüşmeyi açığa vuramayız. Hukuka aykırı bir talimat vermiş olsaydınız bile söyleyemezdim. Sorduğunuz için, rızanız olduğunu düşünerek cevap veriyorum. Hayır vermediniz" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, sanık savunmalarının alınması ile yarın saat 10.00'da görülmeye devam edecek.

