İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emekli pazar desteği başvuruları 'Alo 153 Çözüm Merkezi' ve 'https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/' adresi üzerinden almaya başladı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen emeklilere toplamda 10 bin TL ödeme yapılacak. Peki, kimler emekli pazar desteği alabilir, ödemeler ne zaman yapılacak?