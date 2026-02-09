Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi İBB emekli pazar desteği başvuru tarihleri nedir, pazar desteği ne kadar, kimler alabilir, ödemeler ne zaman hesaba yatar?

        İBB emekli pazar desteği başvuruları sürüyor: Emekli pazar desteği ne kadar, ödeme ne zaman hesaba yatacak?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan emekli pazar desteği programına başvurular sürüyor. Buna göre; ihtiyaç sahibi olan ve İstanbul'da yaşayan 20 bin emekliye, toplamda 10 bin TL maddi destek sağlanacak. Peki, İBB emekli pazar desteği başvuruları nereye yapılır, ödemeler ne zaman yatar?

        Giriş: 09.02.2026 - 11:59 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:59
        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emekli pazar desteği başvuruları 'Alo 153 Çözüm Merkezi' ve 'https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/' adresi üzerinden almaya başladı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen emeklilere toplamda 10 bin TL ödeme yapılacak. Peki, kimler emekli pazar desteği alabilir, ödemeler ne zaman yapılacak?

        2

        İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ BAŞVURULARI SÜRÜYOR

        İBB, 26 Ocak 2026 Pazartesi itibarıyla emekli pazar desteği başvurularının başladığını duyurdu.

        Başvurular, Alo 153 Çözüm Merkezi ve https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.

        İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ NE KADAR?

        2026 yılında 20 bin emekliye, kişi başı yıllık 10 bin TL, toplamda 200 milyon TL destek sağlanacak.

        4

        İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

        Emekli Pazar Desteği’nden İstanbul sınırları içerisinde ikamet eden, sosyal destek başvurusunda bulunan ve yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emekliler, İBB pazar desteğine başvuru yapabilir.

        5

        İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Başvuruların tamamlanmasının ardından, ödemelerin Ramazan ayında yapılacağı açıklandı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
