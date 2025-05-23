İBB evlilik desteği ne kadar, nereden başvuru yapılıyor, şartları nelerdir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evlenmeyi planlayan çiftlere yönelik sağladığı hibe desteğini 15 bin TL'den 30 bin TL'ye yükseltti. Bu destekten yararlanmak isteyenlerin, başvurularını yaptıktan sonra en geç üç ay içinde resmi nikâhlarını kıymaları ve evlilik sonrası her iki eşin de İstanbul sınırları içinde ikamet etmeleri şart koşuluyor. Peki, İBB'nin bu desteğine başvuru süreci nasıl işliyor ve kimler başvuruda bulunabiliyor? İşte merak edilen ayrıntılar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı itibarıyla yeni evlenecek çiftlere yönelik sağladığı maddi desteği iki katına çıkararak 30 bin liraya yükseltti. Başvurusu uygun bulunan çiftler, resmi nikâhın ardından ödemeyi kadının adına olan herhangi bir banka hesabı üzerinden alabilecek. Peki, İBB'nin evlilik desteğinden faydalanmak isteyen çiftlerin yerine getirmesi gereken başvuru koşulları neler? İşte detaylar...
İBB EVLİLİK DESTEĞİ 30 BİN TL'YE ÇIKARILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni evlenen çiftler için sunduğu “Evlilik Desteği”ni artırdı. 15 bin TL olan “Evlilik Desteği”, 30 bin TL’ye çıkarıldı.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
“Evlilik Desteği” için gerekli şartlar ise şöyle;
İstanbul il sınırları içerisinde ikâmet edilmesi,
Sosyal İnceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç halinin tespit edilmesi,
Üç ay içerisinde evlenecek olma şartının sağlanması.
İBB EVLİLİK DESTREĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne başvurular;
İstanbul Senin Uygulaması,
Alo 153 Çözüm Merkezi,
cozummerkezi@ibb.gov.tr mail adresi,
Çözüm Merkezi Mobil Uygulama,
İnternet üzerinden başvuru https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen,
Whatsapp Uygulaması 0552 153 00 34,
Mobil Çözüm Noktası, Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları ve
Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) yollarıyla sağlanıyor.