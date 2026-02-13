Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi İBB evlilik desteği ne kadar oldu, arttı mı, kimler alabilir, başvuru nereye yapılır, para hesaba ne zaman yatar?

        İBB evlilik desteği ne kadar oldu, kimler alabilir, başvuru nereye yapılır?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evlilik desteği tutarını 30 bin liradan, 40 bin liraya yükseltti. Destekten yararlanmak isteyen çiftlerden en az birinin İstanbul'da ikamet etmesi ve nikah akdinin 3 ay içinde gerçeklemesi gerekiyor. Peki, İBB evlilik desteği başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 13:46 Güncelleme: 13.02.2026 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evlilik desteği tutarını artırarak, 40 bin TL'ye yükseltti. İstenilen şartları sağlayan çiftlerin üç ay içerisinde nikah akdi gerçekleştiği takdirde ödeme kadının hesabına yatırılıyor. Başvurular İstanbul Senin Uygulaması ve Alo 153 Çözüm Merkezi başta olmak üzere birçok kanaldan yapılabiliyor. İşte, İBB evlilik desteği detayları

        2

        İBB EVLİLİK DESTEĞİ NE KADAR?

        İBB, yeni evlenen çiftler için sunduğu “Evlilik Desteği”ni artırdı. 30 bin TL olan “Evlilik Desteği”, 40 bin TL’ye çıkarıldı.

        3

        İBB EVLİLİK DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        İBB'nin 40 bin TL olarak güncellenen evlilik desteğine başvurular şu yollarla yapılabilir:

        - İstanbul Senin Uygulaması,

        - Alo 153 Çözüm Merkezi,

        - cozummerkezi@ibb.gov.tr mail adresi,

        - Çözüm Merkezi Mobil Uygulama,

        - İnternet üzerinden başvuru https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen,

        - Whatsapp Uygulaması 0552 153 00 34,

        - Mobil Çözüm Noktası, Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları ve

        - Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr)

        4

        KİMLER İBB EVLİLİK DESTEĞİ ALABİLİR?

        - İstanbul il sınırları içerisinde ikâmet edilmesi,

        - Sosyal İnceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç halinin tespit edilmesi,

        - Üç ay içerisinde evlenecek olma şartının sağlanması.

        5

        İBB EVLİLİK DESTEĞİ ÖDEME SÜRECİ NASIL OLUYOR?

        - Müracaat sahiplerinin gelir durumu dikkate alınarak başvurusu değerlendiriliyor.

        - Başvuru sahibinin kadın ya da erkek olduğuna bakılmaksızın nakit destek kadın olan kişiye veriliyor.

        - Başvuru sırasında eş adaylarından yalnızca birinin ikametinin İstanbul’da olması yeterli. İstanbul’da yaşayan kişi başvuru sahibi oluyor.

        - Evlilik gerçekleştikten sonra her iki kişinin de ikametinin İstanbul’da olması şartı isteniyor.

        6

        İBB EVLİLİK DESTEĞİ NE ZAMAN HESABA YATAR?

        Nakdi destek, kadının banka hesabına evlilik resmi olarak gerçekleştirildikten sonra yatırılıyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim!
        Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim!
        Capri'de aşırı turizm kısıtlaması
        Capri'de aşırı turizm kısıtlaması
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        ABD'nin "gizli silahı" hakkında neler biliniyor?
        ABD'nin "gizli silahı" hakkında neler biliniyor?
        İki kadın bir gün arayla öldürülmüş! Aynı valizde çifte vahşet!
        İki kadın bir gün arayla öldürülmüş! Aynı valizde çifte vahşet!
        Ayla Turan’ın 30 yıllık sanat yolculuğu İş Sanat'ta
        Ayla Turan’ın 30 yıllık sanat yolculuğu İş Sanat'ta
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Düğün salonlarında salı günü tatil uygulanacak
        Düğün salonlarında salı günü tatil uygulanacak
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Dijital sevgililer günü
        Dijital sevgililer günü