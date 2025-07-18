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        Haberler Gündem İBB, İGDAŞ'tan 2 milyar lira borçlanma onayı aldı

        İBB, İGDAŞ'tan 2 milyar lira borçlanma onayı aldı

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB'nin İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden (İGDAŞ) 2 milyar lira borçlanması talebi kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 20:59 Güncelleme: 18.07.2025 - 20:59
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        İBB, İGDAŞ'tan 2 milyar lira borçlanma onayı aldı
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        İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

        Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğünce gündeme getirilen, hizmetlerin kesintiye uğramadan devam edebilmesi adına yeni finansman kaynaklarının temin edilmesi gerektiği hususu görüşüldü.

        İBB'nin 2025 yılı mali bütçesi kapsamında 2 milyar lira tutarındaki borçlanmanın İGDAŞ'tan yapılabilmesi talep edildi.

        Yapılan oylamada, borçlanma talebi oy birliğiyle kabul edildi.

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