İBB'den iş arayanlara ulaşım desteği: Toplu taşıma için 96 ücretsiz geçiş hakkı veriliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iş arayan vatandaşlar için ücretsiz ulaşım desteği sağlamaya başladı. Proje kapsamında İstanbullulara, yıl içerisinde toplu taşıma araçlarında kullanabilecekleri 96 ücretsiz geçiş hakkı sağlanıyor. İşte, İBB iş arayanlar için ulaşım desteği detayları...
İBB iş arayanlar için ‘Ulaşım Desteği Projesi’ni başlattı. Buna göre; iş arayan vatandaşlara yıl içerisinde toplu taşımada kullanmaları için 96 geçiş hakkı veriliyor. Projeden yararlanmak için vatandaşların İBB Bölgesel İstihdam Ofisi üzerinden iş araması gerekiyor. İşte, İBB iş arayanlar için ulaşım desteği detayları...
İBB İŞ ARAYANLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ VERİYOR
Proje kapsamında, İBB Bölgesel İstihdam Ofisi üzerinden iş arayan ve maddi zorluk yaşayanlara ulaşım desteği sağlanıyor. İlgili koşulları yerine getirenler, sene içerisinde 3 defa olmak üzere, aylık 32 geçiş, toplam 96 ücretsiz geçiş hakkına sahip oluyor.
İBB İŞ ARAYANLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
- İBB Bölgesel İstihdam Ofisi’nde iş görüşmesine katılmış olmak,
- . Görüşmenin yapıldığı gün, e-devlet üzerinden alınan barkodlu "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi” almak,
- 16-65 yaş aralığında olmak,
- 'bio.ibb.istanbul' portalına güncel telefon numaraları ve özgeçmiş bilgileri ile kayıtlı olma şartları aranıyor.
İBB İŞ ARAYANLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?
İstanbullu iş arayanlar, başvurularını kendilerine en yakın İBB Bölgesel İstihdam Ofisi’ni ziyaret ederek yapabildikleri gibi https://bio.ibb.istanbul web portalına online başvuru yapıp iş ilanlarını kolayca takip edebilirler. Ayrıca 444 8 333 numaralı telefondan kariyer danışmanlarına ulaşarak bilgi, beceri ve yetkinliklerine uygun iş mülakatına katılma hakkında bilgi alabilirler. İBB Bölgesel İstihdam Ofisinde mülakata katılan ve ulaşım desteği başvurusu şartlarını sağlayan adaylara, QR kod içeren ücretsiz geçiş kontörleri, kayıtlı cep telefonlarına sms ile iletiliyor.