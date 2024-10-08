İBB İŞ ARAYANLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

İstanbullu iş arayanlar, başvurularını kendilerine en yakın İBB Bölgesel İstihdam Ofisi’ni ziyaret ederek yapabildikleri gibi https://bio.ibb.istanbul web portalına online başvuru yapıp iş ilanlarını kolayca takip edebilirler. Ayrıca 444 8 333 numaralı telefondan kariyer danışmanlarına ulaşarak bilgi, beceri ve yetkinliklerine uygun iş mülakatına katılma hakkında bilgi alabilirler. İBB Bölgesel İstihdam Ofisinde mülakata katılan ve ulaşım desteği başvurusu şartlarını sağlayan adaylara, QR kod içeren ücretsiz geçiş kontörleri, kayıtlı cep telefonlarına sms ile iletiliyor.