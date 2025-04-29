İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-6 yaş aralığındaki çocuklar için açılan Yuvamız İstanbul kreşlerinin 2025-2026 dönemi için başvuruları başladı. 111 aktif hizmet veren kreşe ek olarak 17 merkezin daha açıldığı bildirildi. Peki, İBB kreşleri başvuru tarihleri nedir ve nereden başvuru yapılır? İşte, detaylar...