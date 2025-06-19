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        İBB Meclisi'nde gerginlik

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde CHP ve AK Parti grupları arasında kavga çıktı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.06.2025 - 20:37 Güncelleme: 20.06.2025 - 00:44
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        İBB Meclisi'nde gerginlik
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        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'ın İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasından bahsettiği sırada AK Parti ile CHP grubu arasında yaşanan tartışmaların ardından oturuma ara verildi.

        İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

        Mecliste gündem dışı konuşmak için söz alan AK Parti'li Kaynar, İBB Meclisinin denetim organı olarak görev yapmasına CHP'nin bir türlü müsaade etmediğini söyledi.

        Kaynar, "Pazartesi günü yolsuzluk iddialarıyla ilgili soru önergeleri verildi. Normalde soru önergeleri oylanmaz, usulen oylanıyor ama CHP Grubu, belediye meclis üyelerine 'Hayır, böyle bir soru soramazsınız.' diyerek, soru önergelerine 'hayır' oyu verdiler. Ortalıkta bunca iddia, skandal varken Belediye Meclisinin bu meselelerle ilgili sessiz kalması beklenebilir mi?" diye konuştu.

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        Mecliste söz alan CHP'li üyelerin, belediye başkanlarının, ortalığa saçılmış iddialara cevap vermek yerine, bu iddiaları soruşturan cumhuriyet başsavcılarını, yargı mensuplarını ve hükümeti suçlayıcı ifadeler kullandıklarını belirten Kaynar, "Haftalardır bu kürsüde tek bir senaryo sahneleniyor. Ses yükselterek haklı çıkmaya çalışanlar, hukuki süreci siyasi propaganda aracı haline getiriyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki gerçek bağırarak bastırılamaz, adalet sloganla sağlanamaz." dedi.

        Gerçeklerin ortada olduğunu, 25 kişinin açık açık konuştuğunu ifade eden Kaynar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu itirafçılar kim? İtirafçıların bazıları belediyenin üst düzey yetkilisi, bazıları belediyeden ihale alan ya da belediyeyle işi olan iş insanları, bazıları ise sistemin içinde olan İBB Başkanı'nın (Ekrem İmamoğlu) yol arkadaşları. Hele hele bazıları İmamoğlu'nun en yakın arkadaşları. Bu itirafçı ifadeleri kamuoyuna yansıdı, yazılı basında, televizyonlarda, haber sitelerinde yayınlandı. Biz de basına yansıyanları burada zikrediyoruz. Henüz yansımayan ve daha vahim iddialar olabilir. Bunlar açık kaynaklarda her birinizin erişebileceği şekilde duruyor. Tekzip edilmediler, yalanlanmadılar. Biz bu ifadeleri buraya getirmeyeceğiz de nereye getireceğiz? Bu Meclisin asli görevi millet adına, İstanbul halkı adına denetimdir."

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        Kaynar, yolsuzluk iddialarıyla ilgili komisyon kurulması tekliflerinin CHP tarafından kabul edilmediğini hatırlatarak, "Önceki dönemde 5 yıl süreyle Denetim Komisyonu Başkanlığı ve Başkanvekilliği yaptım. Bu dönemde de Denetim Komisyonu Üyesi olarak görev yaptım. Yüzlerce sayfa raporlar hazırlandı. 2020'de 59, 2021'de 97, 2022'de 102, 2023'te 115, 2024'te ise 98 ihale dosyasında usulsüzlük tespit ettik. Bunları Meclis kürsüsünden anlattık. Çıkıp burada cevap vermediniz. 'Hayır, bu ihalede usulsüzlük yoktur.' demediniz, diyemediniz. Bunları düzeltecek herhangi bir tavır içinde olmadınız. Sürekli aynı şeyleri daha da ağır haliyle tekrar etmeye devam ettiniz. Ne oldu sonuçta? Birikti birikti, bir yerde patladı." diye konuştu.

        Denetim Komisyonunun, 6 yılda yapılan yüzlerce ihalede usulsüzlük tespit ettiğini söyleyen Kaynar, "Sayıştay onlarca usulsüzlük tespit etmiş, mülkiye müfettişleri incelemiş, soruşturma ve yargılanma izni verilmesi talebinde bulunmuş, MASAK çeşitli para hareketleri tespit etmiş, bunlarla ilgili üç maymunu oynuyorsunuz. Ortalıkta, bavullar, villalar, kurulan masalar, bantlanan kameralar, müteahhitlerle otellerde onlarca defa bir araya gelmeler var. 'Bu neyin nesidir?' diye sormuyorsunuz." dedi.

        İmamoğlu'nun Sarıyer'deki villalarına değinen Kaynar, bu villalarla ilgili itirafçı olan iş insanı Ali Nuhoğlu'ndan bahsederek, "2018'de müteahhit Ali Nuhoğlu konkordato ilan ediyor yani iflas noktasına geldiğini açıklıyor. Ama 2021'de yalnızca 50 bin lira sermayeyle Güllüce Tarım AŞ adında bir şirket kuruyor. Bu şirket, kurulduktan bir hafta sonra 50 milyon dolar değerindeki o üç villayı satın alıyor. Peki iflas noktasına gelmiş bir kişi bu villaları hangi parayla alıyor? Cevabı MASAK raporunda. Paranın izi sürüldüğünde ortaya çıkıyor ki CHP'li İBB'den ihale alan ATZ Enerji, bu parayı önce Nuhoğlu İnşaat'a, oradan da Güllüce Tarım'a aktarıyor ve bu zincirin sonunda villalar alınıyor. Yani kamu ihalesinden sağlanan haksız rantla özel mülk alınmış." diye konuştu.

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        Kaynar, İmamoğlu'nun seçimden önce mal varlığını açıkladığını ancak villalardan söz etmediğini belirterek, "İtirafçı Ali Nuhoğlu savcılığa diyor ki bu villaların alım süreci İSKİ'den çıkarılan ödemelerle finanse edildi. Her şey doğrudan Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yönlendirmesiyle yürütüldü. Ve bu jest karşılıksız kalmıyor. Nuhoğlu'nun yanında çalışan 22 yaşındaki bir genç adına kurulan İSTCON adlı paravan şirket, 2025'te KİPTAŞ'tan tam 2 milyar 100 milyon liralık ihale alıyor. Ama işin en çarpıcı kısmı bu da değil. Aynı itirafçı diyor ki İBB'den alacaklarını tahsil edebilmek için 5 milyon dolara yakın rüşvet verildi." ifadesini kullandı.

        CHP'li Meclis üyeleri, Kaynar'ın konuşması sürerken sıralara vurmaya başladı. Bunun üzerine AK Parti'li Meclis üyeleri de Kaynar'a destek amacıyla "İstanbul nimet değil emanettir", "İstanbul'un hakkı İstanbul halkına" ve "İstanbul, İstanbul olalı hiç görmedi böyle keder" yazılı pankartlar açıp alkış tuttu.

        Tartışmanın sürmesi ve AK Parti ile CHP'li Meclis üyelerinin birbirlerinin üzerine yürümesi üzerine oturuma kısa süre ara verildi.

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