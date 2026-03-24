İBB'nin ihalesinde 146 taksi plakası daha satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin yedinci etabında ihaleye çıkardığı 250 plaka daha satışa çıkardı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, "29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 250 taksi plakası" için gerçekleştirilen ihaleye 172 kişi başvururken, 151 istekli kapalı teklif sundu.

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in başkanlık ettiği ihalede, evrak kontrolünün ardından teklifi tam olan 146 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi. Demir, en düşük araç plaka bedelini 5 milyon 675 bin lira belirlediklerini ve bunun altındaki rakamlara satış yapmayacaklarını söyledi.

Yapılan ihalede 146 plaka, KDV hariç 6 milyon 300 bin lira ila 5 milyon 675 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı. Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı yeni taksiler, yoldan değil, uygulamalar üzerinden yolcu alacak. Yeni taksiler, diğerlerinden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

İBB, 12 Haziran 2025’te başlattığı "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" kapsamında düzenlenen ihalenin ilk 6 etabında 443 plaka satarken, bugünkü ihalede satılan 146 plakayla birlikte toplam satılan plaka sayısı 589'a ulaştı.