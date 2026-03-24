        Haberler Gündem Güncel İBB'nin ihalesinde 146 taksi plakası daha satıldı

        İBB'nin 7. taksi ihalesinde 146 plaka daha satıldı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin yedinci etabında ihaleye çıkardığı 250 plakadan 146'sının satışını gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 18:45 Güncelleme:
        İBB'nin ihalesinde 146 taksi plakası daha satıldı
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin yedinci etabında ihaleye çıkardığı 250 plaka daha satışa çıkardı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, "29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 250 taksi plakası" için gerçekleştirilen ihaleye 172 kişi başvururken, 151 istekli kapalı teklif sundu.

        İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in başkanlık ettiği ihalede, evrak kontrolünün ardından teklifi tam olan 146 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi. Demir, en düşük araç plaka bedelini 5 milyon 675 bin lira belirlediklerini ve bunun altındaki rakamlara satış yapmayacaklarını söyledi.

        Yapılan ihalede 146 plaka, KDV hariç 6 milyon 300 bin lira ila 5 milyon 675 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı. Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı yeni taksiler, yoldan değil, uygulamalar üzerinden yolcu alacak. Yeni taksiler, diğerlerinden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

        İBB, 12 Haziran 2025’te başlattığı "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" kapsamında düzenlenen ihalenin ilk 6 etabında 443 plaka satarken, bugünkü ihalede satılan 146 plakayla birlikte toplam satılan plaka sayısı 589'a ulaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 22 Mart 2026 (İsrail İran'a Nükleer Bomba Atar Mı?)

        Savaşın 23. günü: Dengeler İran lehine mi? Adım adım nükleer savaşa mı?İsrail'de nükleer sızıntı var mı? ABD/İsrail savaşta yapay zekayı nasıl kullanıyor? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; Stratejist Murat Akan, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Akademisyen Dr. Özgür Tör ve Siber Güvenlik...
        #istanbul haberleri
        #taksi plaka ihalesi
        ABD basını: Hava indirme seçeneği masada
        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Hürmüz'e alternatif rota
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        Müşteri cinayeti kameraya yansıdı! Boynuna sarılıp tetiğe bastı!
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kafaları karıştıran hamle
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
