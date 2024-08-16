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        Haberler Gündem Eğitim İBB'nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular bugün başladı

        İBB'nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular bugün başladı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular bugün başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 16:39 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:39
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        İBB'nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular bugün başladı
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        İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin 8 kız ve 6 erkek yükseköğrenim öğrenci yurdunun 2024-2025 akademik yılında üniversiteli gençlere ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

        Başvuruların 16-19 Ağustos tarihlerinde alınacağı bildirilen açıklamada, müracaatların "İstanbul Senin" mobil uygulamasındaki İBB Yurt Başvurusu alanı ve "yurt.ibb.istanbul" internet sitesinden çevrim içi olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

        Açıklamada, öğrencilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yüksek öğretim kurumuna kaydının bulunması ve 30 yaşını doldurmamış olması şartlarının arandığı ifade edildi.

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