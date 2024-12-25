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        Haberler Bilgi Gündem İBB sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nasıl öğrenilir?

        İBB burs sonucu sorgulama 2024-2025: İBB sonuçları ne zaman açıklanacak?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hatırlanacağı gibi 25 Eylül'de başlayan İBB burs başvuruları 18 Ekim tarihinde sona ermişti. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, İBB burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "İBB sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2024-2025 İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 00:02 Güncelleme: 25.12.2024 - 00:02
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' projesi kapsamında 100 bin öğrenciye burs desteği sağlıyor. 18 Ekim tarihine kadar burs başvurularını tamamlayan adaylar, İBB burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Genç Üniversiteli Eğitim Desteği kapsamında öğrencilere15 bin TL gelir imkanı sunulacak. Bilindiği gibi İBB burs başvuru sonucu 19 Aralık’ta adayların erişimine sunulmuştu. Peki, "İBB sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nasıl öğrenilir?" İşte detaylar...

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        İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 19 Aralık'ta duyurulmuştu. Bu bilgiler ışığında Genç Üniversiteli Eğitim Desteği İBB burs sonuçlarının aralık ayının sonlarına doğru belli olması bekleniyor.

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        İBB BURS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sonuç ekranına giriş yapacak. Ekranda adayların burs hakkı elde edip etmediğine ilişkin bilgilendirme yer alacak. Başvuru yapan öğrenciler, İBB üniversite burs sonuçlarını, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfası üzerinden sonuç ekranını görüntüleyebilecek.

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        İBB YÜKSEKÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

        2024-2025 İBB burs ücretleri 15 bin TL olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler için verdiği İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, 2023 -2024 yılı için 75 bin öğrenciye geri ödemesiz olarak 7500 TL olarak belirlenmişti.

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