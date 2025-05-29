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        Haberler Gündem İBB soruşturmasında 3 isim etkin pişman oldu: Tahliye edildiler

        İBB soruşturmasında 3 isim etkin pişman oldu: Tahliye edildiler

        İBB'ye yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, "Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olmak", "Rüşvet vermek" ve "İhaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklu bulunan 3 isim etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerine dair savcılığa talepte bulundular.

        Giriş: 29.05.2025 - 22:11 Güncelleme: 29.05.2025 - 22:11
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        İBB soruşturmasında 3 isim etkin pişman oldu: Tahliye edildiler
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        3 ismin de talepleri üzerine 29 Mayıs 2025 tarihinde savcılık tarafından ek ifadeleri alındı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, ifadelerin alınmasının ardından yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda savcılık, şüphelilerin ifadelerinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için yeterli gördü.

        TAHLİYE EDİLDİLER

        Bunun üzerine, Popüler Reklam Yayıncılık ile Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon’un sahibi Eyüp Subaşı, naylon fatura kestiği iddia edilen Kabil Taşçı ve Güngör Gürman (Murat Kapki’nin çalışanı) hakkında Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tahliye kararı verildi. Şüpheliler hakkında, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

        4 İSİM DAHA ETKİN PİŞMAN OLMUŞTU

        Murat Abbas, Ahmet Çiçek, Ertan Yıldız ve Seyfi Beyaz da daha önce etkin pişmanlıktan yararlanmış isimler arasında.

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