İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Basın Sözcüsü olarak ataması yapılan Murat Ongun, İBB’nin dijital verilerinin kopyalanması ile ilgili hukuki süreç ve tartışma konusu olan İBB’nin şirketlerinden Medya A.Ş.’nin, 17 Nisan günü kestiği iddia edilen 13 milyon 629 bin TL’lik fatura ile ilgili açıklamalar yaptı.

KAĞITHANE'DE SON DURUM

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, açıklamalarına Kağıthane'de faciadan dönülen bina çökmesine ilişkin son durum hakkında bilgiler vererek başlayan Murat Ongun, "Kağıthane’de 24 yapı tahliye edildi. Biri kontrollü olarak 2 bina yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ vasıtası ile işlemler yürüyor. TOKİ yıkılan binaların yapımı için çalışacak. İstanbul Valiliği 24 binaya, hane başı 5 bin TL’lik nakdî yardımda bulunacak. İBB Destek Hizmetler Daire Başkanlığı mağdur vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak çalışıyor" dedi.



DİJİTAL VERİLEN KOPYALANMASI TALİMATI



Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının ardından tartışma konusu olan belediyenin dijital verilerinin kopyalanması talimatına ilişkin de şunları söyledi: "18 Nisan 2019 tarihli İBB Başkanlık yazısı ile İBB’nin elektronik veri ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırma yapmayı ve veri tabanı altyapı kopyalama işinde uzmanlarımız yetkilendirildi. Yazıdan bir gün sonra İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar İBB’ye resmi olarak tebliğ edildi. Hukuki süreç devam edecek. Mahkemenin kurumumuzdan istemiş olduğu bilgi ve belgeler var. Cevaplarımız olacak."

Ongun, İBB’nin şirketlerinden Medya A.Ş.’nin, 17 Nisan günü kestiği iddia edilen 13 milyon 629 bin TL’lik fatura ile ilgili tartışmalara da değindi. Ongun şöyle konuştu: "İBB’nin 30 Ekim 2018 tarihinde açtığı ve 26 kasım 2018 tarihinde İBB şirketi Medya A.Ş.’nin kazandığı toplam 26 milyon 585 bin liralık ihale sözleşmesi ile ilgili tartışmalar yaşandı. Tartışmaların iki boyutu vardı. Bir tanesi söz konusu kalemler ve yanında ifade edilen rakamlarla ilgili tartışmalar. Diğeri de 26 milyon 585 bin liralık ihalenin ikinci hak edişinin ödenmesi ile ilgili tarih.

O tarih de 17 Nisan 2019’a denk geliyor. Tabi 17 Nisan günü İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını aldığı gün böyle bir ödeme yapıldığı ile ilgili tartışma oldu. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan aldığım bilgiye göre, 17 Nisan 2019 tarihinde ikinci hak ediş olarak 13 milyon 629 bin liralık ödeme henüz gerçekleştirilmedi. Yani 17 Nisan günü herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Tüm işlemler İBB’nin yetkili mercileri tarafından incelenecektir. Medya A.Ş.’nin daha önce yaptığı açıklama başkanlık makamının bilgisi dahilinde değil ama kendisini ilgilendirdiği için bir açıklama yapmış."



