- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Basın Sözcüsü olarak ataması yapılan Murat Ongun, İBB’nin dijital verilerinin kopyalanması ile ilgili hukuki süreç ve tartışma konusu olan İBB’nin şirketlerinden Medya A.Ş.’nin, 17 Nisan günü kestiği iddia edilen 13 milyon 629 bin TL’lik fatura ile ilgili açıklamalar yaptı.
KAĞITHANE'DE SON DURUM
Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, açıklamalarına Kağıthane'de faciadan dönülen bina çökmesine ilişkin son durum hakkında bilgiler vererek başlayan Murat Ongun, "Kağıthane’de 24 yapı tahliye edildi. Biri kontrollü olarak 2 bina yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ vasıtası ile işlemler yürüyor. TOKİ yıkılan binaların yapımı için çalışacak. İstanbul Valiliği 24 binaya, hane başı 5 bin TL’lik nakdî yardımda bulunacak. İBB Destek Hizmetler Daire Başkanlığı mağdur vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak çalışıyor" dedi.
DİJİTAL VERİLEN KOPYALANMASI TALİMATI
Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının ardından tartışma konusu olan belediyenin dijital verilerinin kopyalanması talimatına ilişkin de şunları söyledi: "18 Nisan 2019 tarihli İBB Başkanlık yazısı ile İBB’nin elektronik veri ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırma yapmayı ve veri tabanı altyapı kopyalama işinde uzmanlarımız yetkilendirildi. Yazıdan bir gün sonra İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar İBB’ye resmi olarak tebliğ edildi. Hukuki süreç devam edecek. Mahkemenin kurumumuzdan istemiş olduğu bilgi ve belgeler var. Cevaplarımız olacak."
O tarih de 17 Nisan 2019’a denk geliyor. Tabi 17 Nisan günü İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını aldığı gün böyle bir ödeme yapıldığı ile ilgili tartışma oldu. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan aldığım bilgiye göre, 17 Nisan 2019 tarihinde ikinci hak ediş olarak 13 milyon 629 bin liralık ödeme henüz gerçekleştirilmedi. Yani 17 Nisan günü herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Tüm işlemler İBB’nin yetkili mercileri tarafından incelenecektir. Medya A.Ş.’nin daha önce yaptığı açıklama başkanlık makamının bilgisi dahilinde değil ama kendisini ilgilendirdiği için bir açıklama yapmış."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.