Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever ve bir grup CHP'li meclis üyesinin 14 Aralık 2015 tarihinde verdikleri 'Trump' önergesini bugün değerlendirdi. İBB Meclisi, CHP grubunun 2 yıl önce verdiği önergeyi kabul etti. Böylelikle Mecidiyeköy'deki "Trump Yaya Alt Geçidi" isminin kaldırılmasına karar verildi. Alt geçidin adı, "Mecidiyeköy Yaya Alt Geçidi" olarak değiştirildi. Harita Müdürlüğü tarafından hazırlanan isim değişikliği ile ilgili rapor, oy birliğiyle kabul edildi.



İKİ YIL BEKLEYEN ÖNERGE

CHP grubunun 2 yıl önce verdiği önergede şöyle denilmişti: "ABD'de sürmekte olan Başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti adaylarından Donald Trump kampanya dönemi boyunca Müslümanlara akıl almaz suçlamalarda bulunmuştur. Şişli sınırları içerisinde bulunan Trump AVM metro bağlantı tüneli 'Trump yaya altgeçidi' olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca bu bölgede ve alt geçitte çok sayıda 'Trump' isimli yönlendirme tabelaları bulunmaktadır. Bu tabelaların Donald Trump'ın Müslümanlara yaptığı hakaret nedeniyle tepki olarak kaldırılmasını ve altgeçit isminin 'Mecidiyeköy yaya alt geçidi' olarak değiştirilmesini talep etmekteyiz."

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