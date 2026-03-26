İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında duruşma 30 Mart'a ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMALARDA ÜÇÜNCÜ HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 13 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken, haftanın 4 günü devam eden duruşmalarda üçüncü hafta 23 Mart Pazartesi günü başladı.

SAAT 22.00’YE KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 11’inci celsede, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Öte yandan Mahkeme Başkanı saat 22.00’ye kadar duruşmaların devam edebileceğini belirtti.

BASIN KARTI OLMAYANLAR SALONA ALINMIYOR

Diğer yandan, dün duruşma salonuna sahte basın kartıyla girmeye çalışan 1 kişi gözaltına alındı. Bunun üzerine alınan yeni önlemlere göre görevli jandarma personeli duruşma salonu girişinde basın mensuplarının turkuaz basın kartı üzerindeki QR kodunu okutarak kartların geçerliliğini kontrol ediyor. Turkuaz basın kartı olmayan kişiler duruşma salonuna alınmıyor.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLAYACAK

Duruşma görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın savunmasının alınmasıyla saat 10.25'te başladı. Saat 12.00 sıralarında ara verilen duruşma saat 13.40'ta yeniden başladı. Mahkeme başkanı, duruşmanın Pazartesi günü sanık savunmalarının alınmasıyla devam edeceğini açıkladı. Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise avukatların tahliye taleplerinin dinleneceğini belirten mahkeme başkanı, Perşembe günü ara karar vereceğini de açıkladı.

'15 MİLYARLIK TASARRUF OLUŞTURDUK, NASIL 14 MİLYAR KAMUYU ZARARA UĞRATABİLİRİZ ?’

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, "İddianamedeki 140. maddeye konu Kirazlı-Halkalı metro hattı ihalesi, 2017 yılından beri yani bir silsile halinde gelen zincirlerden oluşuyor. projenin ne ihale hazırlıklarının yapıldığı 2016-2017 dönemlerinde ne de 2017-2018 dönemlerinde bu projeye herhangi bir finansman temini gerçekleşmiyor ve 2019 sonrasında o dönemde İstanbul'da durmuş birçok raylı sistem hattı gibi bu hatta da bir kredi finansman arayışı çalışmalarına başlanılıyor. Yaklaşık 7 milyar 870 milyon lira olarak projenin yapım maliyetinde bir indirim sağladık. Yine yaptığımız yapım tasarrufunda oluşturduğumuz ekipman ve alanlarda oluşan işletme maliyetindeki tasarruflarla da yaklaşık 7 milyar liralık, toplamda da 14 milyar 850 milyon liralık bir tasarruf kalemi oluştu bu projede. İddianamede üzerinde çokça durulan bir iddia var: Tutarların veya oluşmayan ihalenin iptali ve beklediğimiz tekliflerin oluşmaması meselesi. Biz 27 Eylül tarihinde teklifleri değerlendirirken, gelen rakamlar bizim beklediğimizin çok üstündeydi. biz burada 15 Milyar lira tasarruf oluşturduk, yani nasıl 14 Milyar lira kamuyu zarara uğratabiliriz? Ben 2012 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. yapılan ihalelerdeki alınan fiyatların tamamı yaklaşık maliyetin yüzde 14 ila yüzde 17 arası üzerindeydi. Sözleşmeler imzalandı; kimse 'Rekabet burada oluşmadı, bu fiyatlar yüksek' demedi. Benzer ihaleler değil; ben benzer bir proje ihalesinde de aynı şeyi yaptım, 'Yenileyin' dedim veya 'Gerek yok, ihtiyaçlarını çözelim, ben bu fiyata bu işi yaptırmam' dedim. Yıllardır belirli bir düzende alınmış danışmanlık hizmetleri işleri vardı; kaldırdım, 'Bu fiyatlarla yapamayız, artık bu safhaları geçeceğiz, biz kendimiz yapacağız bu işleri, başka bir seviyeye gelmemiz lazım' dedim. Bütün bu koşullara rağmen bu riski alarak ihalenin iptal kararını aldım" dedi.

İMAMOĞLU, AVŞAR'A SORU YÖNELTTİ

Duruşmada söz alan İmamoğlu Ceyhun Avşar’a 'Daire Başkanı atanması esnasında Ekrem İmamoğlu’nun bir çabası mı oldu yoksa kendi içinizde bir mekanizma mı işledi?' sorusunu sordu Avşar ise "Atama görevinde sizinle hiçbir görüşmem olmadı" dedi.

Ekrem İmamoğlu ardından "Yol arkadaşım olmandan gurur duyuyorum. Hiç birisiyle ilgili 'şunu al bunu alma' diye engelleme ile karşılaştın mı?’ sorusunu sordu. Ceyhum Avşar, "Olmadı, olmazdı zaten" cevabını verdi.

'BİR IZDIRABIN İÇİNDEYİZ'

Mahkemede söz alan Ekrem İmamoğlu, "Hepimiz bir ızdırabın içerisindeyiz. Büyük bir iftiraname. Dava açılır, soruşturulur ama iddia ediyorum böyle bir dava ilk defa tutuklu yürütülüyor. Bu bir kurgu" dedi.

Duruşma 30 Mart Pazartesi gününe ertelendi.