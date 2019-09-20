İBB’de CHP referansıyla işe alım iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki işe alımlarla ilgili ‘CHP referansı’ iddiası Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’nın Twitter’dan yayınladığı belge ile yeni bir boyut kazandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın ilçe teşkilatlarına gönderdiği, İl Sekreter Vekili Hale Özcömert Coşkun imzalı yazıda “İlçelerinize yapılan iş başvurularınızı daha önceden de ifade edildiği gibi İBB İnsan kaynakları Müdürlüğü’ne yönlendirilmesi; ancak ilçenizin referans olacağı CV’lerin dosyalarını, 17 Eylül 2019 Salı günü saat 19.00’a kadar İl Sekreterliğimize teslim edilmesi hususunda gereğini rica ederim” denildi.

— KORKMAZ KARACA (@korkmazkaraca31) September 20, 2019

Belgeyi Twitter'da yayınlayan Karaca, “İşe alımlarda partizanlık yapmayacağını taahhüt eden Ekrem Bey, bu yayınladığım belgeye verecek bir cevabınız var mı? CHP İl Örgütüne neden başvuru yapılıyor ve partiden referans isteniyor? Referans CV’ler neden İl Örgütünde toplanıyor?” diye sordu.

1300 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında seçim sürecinde 2378 kişinin işe alındığını, bu kişilerden 1300’ünü işten çıkardıklarını açıklamıştı. İmamoğlu, aynı programda “Ben İstanbul halkına bana oy versin vermesin adil olmaya söz verdim. ‘Bu kurumdan partizanlığı söküp atacağım’ dedim. O devir bitti kardeşim. Baş vuracaksın. Liyakatın varsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı isen hangi partili olduğuna bakmaksızın işe gireceksin” ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI’NIN UYARISI



Büyükşehir belediye başkanlarını Külliye’de ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Eylül’deki bu toplantıda işten çıkarmalar konusunda da uyarıda bulunarak şunları söylemişti: "Unutmayınız, kağıt üzerinde bir toplam olarak önünüze gelen personel sayısındaki her bir rakam, bir insana ve onun etrafında şekillenen daha geniş bir hayata tekabül ediyor. Belediye başkanlarının kurumlarını yönetme tasarrufu, emekleriyle ekmek paralarını kazanma peşindeki insanların hayatlarını diledikleri gibi altüst edebilecekleri anlamına gelmiyor. Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset, ne hizmet bina edilebilir"